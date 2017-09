Toomas Schmidt: uus liit peab tagama võrdse liikumisvõimaluse (1)

Toomas Schmidt

Toomas Schmidt

valimisliidu Meie Inimesed asutaja

Haapsalu ja Ridala ühinemisega tekib uus omavalitsus, mis on koduks 13596 inimesele. Selle ühinemisega saavad Haapsalu ja Ridala elanikest meie inimesed. Et ka tegelikkuses selleni jõuda, tuleb teha palju sisu nimel, kus kõik inimesed tunneksid, et me kõik oleme „meie”.

Kui vaadata ühineva piirkonna elanike arvu muutumist viimase kümne aasta jooksul, siis näeme, et 1. jaanuari 2007 seisuga oli Haapsalus elanikke 10236 ja Ridalas 3175. Selle aasta alguseks oli Haapsalu elanike arv 2007. aastaga võrreldes vähenenud 1589 võrra, Ridalasse aga lisandunud 185 uut elanikku. Seega on uus omavalitsus kahaneva elanikkonnaga, kus on elanike arv viimase kümne aasta jooksul vähenenud 1404 võrra ja meie inimesi on kokku 13596.

Et elanike arv pöörduks kasvule, peavad meie inimestel olema esmalt töötamisvõimalused ja korralik sissetulek. Teiseks tuleks korrastada haridusmaastik ja nüüdisajastada õpikeskkonnad. Eelkooliealiste laste õpetajaile tuleb maksta teiste õpetajatega võrdset palka.

Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisel tekkiv omavalitsuslinnaks nimetada oli kergemeelne otsus. Ümbernimetamine oli ajaloolisest Ridala nimest loobumisesthoolimata lihtne. Pindalalt üle 26 korra suuremat maa-ala linnaks (uuest nimest lähtuvalt) arendada on väga suur ettevõtmine.

Liikumisvabadus ja -mugavus on oluline osa täisväärtuslikust elust, kus õppimisel, töötamisel, meelelahutusel ja hobidega tegelemisel oleks võimalikult väikesed piirangud. Seega on endise valla elanikel suured ootused linnalikule ühistranspordile, mis võimaldaks kõigest sellest osasaamiseks mugavat liikumist „kesklinna”. On ju loomulik, et linnas jagunevad kõik võimalused võrdselt kõigile elanikele ja see eeldab praeguste oludega võrreldes põhimõttelisi muudatusi.

Seega ei ole korras (maan)teed ja tänavad nende juurde kuuluvate kergliiklusteedega mitte ainult mugavus, vaid lausa vajadus. Väljaarendamist vajavad eelkõige uued liikumisvõimalused Valgevälja–Jõõdre (Panga), Kiltsi–Rohuküla ja Uuemõisa–Herjava vahel. Loodetavasti toetab riik haldusreformi järel uusi omavalitsusi, sest omavalitsustel endil rahalist võimekust napib.

Samuti on ootuspärane, et eakail on sõit tasuta kogu linna territooriumil.

Liikumisvõimaluste areng ei lase tekkida olukorda, kus ääremaa nimetatakse ümber äärelinnaks ning valla elanikud jäävad üksinda, sest nad lihtsalt asuvad „kesklinnast” liiga kaugel.

Nende muudatustega alustamine ongi Meie Inimeste meeskonna üks eesmärk. Loob ju uus liit – uus omavalitsus –meie uue kodu, kus kõik on võrdselt meie inimesed.

Toomas Schmidt

valimisliidu Meie Inimesed asutaja