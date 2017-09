Rait Maruste pürib Lääneranna volikogu esimeheks (1)

Tarmo Õuemaa

Rait Maruste. Foto Urmas Luik/Pärnu Postimees/Scanpix

Lõuna-Läänemaa ja Põhja-Pärnumaa valdade ühinemisel tekkiva Lääneranna valla volikogu 25 kohale peavad põhilahingu kaks valimisliitu, millest üks koondab praegusi võimulolijaid ja teine lubab värskust.

Lääneranna volikokku kandideerivad EKRE (15 kandidaati) ja Keskerakond (1) ning valimisliidud Lääneranna (42) ja Nelja Valla Ühisjõud (21).

„Elan juba mitu aastat Varbla vallas. Sisse kirjutatud olen kaks aastat, maja on meil siin kauem. Maainimene Varblast ehk tulevasest Lääneranna vallast, pensionär,” tutvustas ennast endine riigikohtunik ja riigikogu liige reformierakondlane Rait Maruste.

Maruste ütles, et oli valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud juures selle algusest peale, mitte hiljem liitunud.

Läänerannaks ühinevad neli valda ei ole Eesti kõige rikkam piirkond. „Väga hõre asustus ja kõik neli valda on ühtlaselt vaesed,” ütles ta. Selle arendamiseks peaks üle vaatama vallaasutuste võrgu ja pingutama heade töötajate palkamise nimel.

„Suures vallas on suurem võimalus kulutusi ökonoomitada. Tuleb üle vaadata koolid ja sotsiaalasutused ning leida kokkuhoiukohad,” lisas Maruste.

Pärast nelja valla ühinemist peaks Lääneranna vallal olema ka rahalist jõudu, et palgata professionaalsemaid inimesi, sõnas ta.

Nelja Valla Ühisjõu peamine konkurent valimistel on seniseid vallajuhte ühendav Lääneranna valimisliit. Selle vastu saab Maruste sõnul värskusega. „Siinsete inimestega rääkides olen aru saanud, et praegused vallajuhid on aastakümneid paigas olnud ja mugavaks läinud. Uus võim oleks värskendav. See oligi suur motivaator, miks meie liit kokku sai,” ütles ta.

Lääneranna nimekirjas andis kandideerimisavalduse 42 inimest. „Meil on liitumise nimel palju ühist tööd tehtud ja nõu peetud, kuidas võiks tulevik välja näha, ja neist inimestest meie nimekiri koosnebki,” kirjeldas nimekirja liige, Koonga vallavanem Mikk Pikkmets. „Neid, kes liitumisprotsessi panustasid, oli hoopis rohkem kui ainult volikogu liikmed.”

Konkurentide volikogu esimehe kandidaati Rait Marustesse suhtus Pikkmets kiitvalt. „Mis selles halba on, et volikokku tuleb väga kogenud poliitik? Kui tal on ainult tõsine tahtmine volikogu töös kaasa lüüa, on see meile kindlasti kasuks,” ütles ta.

Lääneranna ei ole oma vallavanema ja volikogu esimehe kandidaati kokku leppinud. „Vaatame, keda valija rohkem usaldab. Mina leian küll, et demokraatia seisukohast õige on panna valda juhtima need kaks, kes koguvad kõige rohkem hääli,” sõnas Pikkmets.

Suurim uue võimu ülesanne on panna uus vald ühtsena toimima, leidis ta. „Murekohti on palju. Territoorium on meeletult suur, inimesi selle kohta vähe,” ütles Pikkmets. Üle tuleb vaadata kooli- ja lasteaedade võrk. Korda tuleb teha teed. „Ilma heas korras teedevõrguta ei saa siia tuua töökohti ega oma inimesed tööl käia,” ütles ta.

Erakonnanimekirju on Lääneranna valimistel kaks: 15 nimega EKRE ja ühe nimega Keskerakond.

EKRE mitteametlik volikogu esimehe kandidaat on Karuse koguduse õpetaja Meelis Malk. „EKRE on tuntud oma sirgjoonelisuse ja kindla suuna poolest, on isegi kergelt kurja erakonna kuvand tekkinud. Meie proovime heaga,” kirjeldas Malk EKRE Lääneranna valimisnimekirja.

„Siiski on asju, mis ei ole läbiräägitavad, näiteks see, mis puutub eestluse tagamist ja toetamist,”lisas Malk.

Kohalikku elu puudutavast on EKRE teema tema sõnul kergliiklusteed, valvearsti koha loomine uude suure valla tervisekeskusesse ning konstaabli püsivalt Lihulas hoidmine – praegu käib see Ridala vallast.