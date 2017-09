Markus Häidberg võttis elu parima koha

Kalle Allik

Tapa krossirajal sõideti veoautokrossi Eesti MV viies etapp, läänlane Markus Häidberg sai oma senise parima tulemuse.

Nii nagu korraldajal tavaks, sõideti rajal seekord vastupidiselt kevadisele võistlusele, vastupäeva. Oma pitseri pani võistlusele vihm, mis poole võistluse ajast võistlejaid kimbutas ning masinad ja mehed libedal rajal proovile pani. Sellist hulka tehnilistel põhjustel katkestamisi, kui seekord Tapal, pole ammu olnud. Kokku kogunes neid poolfinaalides ja finaalides ligi 15.

Kehvadele oludele vaatamata tegi Häidberg kiiret sõitu.

Ajasõitudes sõitis Häidberg välja kuuenda aja ja sealt läks võistlus ülesmäge. Esimeses poolfinaalis neljas koht, teises poolfinaalis juba kolmas.

Edasist kommenteerib Markus Häidberg järgmiselt: “Finaaliks olid kõigil suured lootused, et äkki tuleb poodium ära. Start oli super ja neli ringi püsisin kolmandana, aga keeruliseks tegi olukorra see, et kiired konkurendid said oma bagid korda ja liikusid väga kiiresti. Minu masin hakkas aga igast küljest lagunema. Õudne vaatepilt, et katus tuli lahti ja sõiduajal liikus ebameeldivalt. Siduris tekkis mingi kala, tagumine tiib sõideti maha ja kolgiti ka osa asju lahti.”

Sellele vaatamata saavutas Häidberg elu parima koha, viienda. Seni pole ta kuuendast kohast kõrgemat kohta saavutanud. Võib öelda, et jalg oli seekord juba poodiumil!

Järgmine ja ühtlasi hooaja viimane veoautokrossi etapp sõidetakse 30. septembril Varstu rajal Võrumaal. Vahepeal võib Häidbergi võistlusmasinat ja teda ennast näha 22.-24. septembril Tartu Motoshow-l.

Kalle Allik

Fotod Kalle Allik