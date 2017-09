Juhtkiri: kohalike valimiste võitjad

Kuigi kohalikel valimistel kandideerivad inimesed ja erakonnanimekirjad selguvad alles täna õhtuks, võib esimesi üldistusi eelseisvate valimiste kohta Läänemaal juba teha. Esiteks, erakonnad on kaotajad. Haapsalus on võidulootus Keskerakonnal ja Lääne-Nigulas sotsidel, aga kumbki ei ole kohalikus omavalitsuses favoriit. Enamasti näevad erakonnad siinkandis aga vaeva sellega, et üldse mingit nimekirja kokku saada ja võtta osalemisega tasuta reklaamisekundeid.

Võitjad on laiapõhjalised valimisliidud. Kui umbes aasta tagasi sai selgeks, et omavalitsused seekord ühinemisest ei pääse, ei olnud sugugi kohe selge, et nii läheb. Oli variant, et praeguste valdade põhjal tekivad piirkondlikud nimekirjad. Ei tekkinud. Õigemini tekkis ainult üks: valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva Lääne-Nigulas. Selle registreerija Kaidi Silver-Schöbeoli üsna imestunud, et peale Nõva ei teinud ükski Põhja-Läänemaa piirkond oma valimisliitu.

Arvestades, kui tulist võitlust pidasid Noarootsi ja Kullamaa osavallastaatuse nimel, näitab praegune olukord, et võitsid pragmaatilised kaalutlused. Ainult ülevallalisel nimekirjal on lootus valimised võita, isegi kui oma küla huvide kaitsja oleks hingelähedasem valik.

Seenäitab aga, et osavald on formaalne üksus, milles võimulepääsu nimel väga ei pingutata. Osavallakogud selguvad ju samadel valimistel.Valituks osutumiseks onvaja mahtuda oma piirkonna kandidaatide paremikku ega pea olema tingimata tervel Põhja-Läänemaal popp.

Praegu ei rõhutata aga mitte oma piirkonna näo hoidmist, vaid valutut ühinemist. Valimislubadusi kuulates tundub, et valida on vaid valimisliitude Ühtsed Ühendajad ja Ühinenud Ühinejad vahel.