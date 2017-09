RAFiga Vladivostokki

Lemmi Kann

Tallinna mehe Allan Kaasiku RAF-bussid. Foto erakogu

Tallinna mees Allan Kaasik on käinud nostalgiapäevadel algusest peale. „Vist jäi üks aasta vahele,” püüab ta meenutada.

Allan ütleb, et on vanade autode suur fänn ja seepärast ta siin igal aastal käibki. „Seltskonna pärast muidugi ka – see on fantastiline!”

Tänavu plaanis ta tulla kahe RAF-bussiga: üks on kiirabibuss ja teisega tehti selle aasta kevadsuvel reis Vladivostokki. „Lätlastel täitus 40 aastat RAF-bussi sünnist. (Riia autobussitehas disainis ja tootis aastatel 1976–1997 RAF-2203 Latvija mikrobusse – toim.) Siis tehti automatk marsruudil Jelgava–Vladivostok. Nüüd me sõitsime läbi täpselt sama tee, viie RAF-bussiga – kolm olid lätlaste omad, üks venelaste ja üks meie masin,” seletab Allan.

Allan lisab, et Eesti RAF käitus ideaalselt ega vedanud kordagi alt. Niisiis saab seda kangelasbussi oma silmaga näha ja sõrmega katsuda järgmisel nädalavahetusel Haapsalus. Ära tunneb selle beeži värvi ja temaatiliste kirjade järgi.

„Kui ilma vähegi lubab ja asjad sujuvad, tuleb meie kollane kaljavaat ka kalja müüma,” lubab Allan. Kindlasti on tegemist atraktsiooniga, mille järgi Allanit nostalgiapäevadel juba väga hästi teatakse.

Talle endale läks eelmise aasta nostalgiapäevadelt eriti südamesse Läti sõprade ekipaaž vana hea kollase miilitsa-Žiguliga. „See oli ikka väga vahva auto! Pole üldse välistatud, et nad tulevad ka sel aastal,” räägib Allan. Praegu on see auto küll Riia automuuseumis ühe näituse eksponaat. Kui hästi läheb, pääseb auto õigeks ajaks tulema.

„Väga paljud mu sõbrad-tuttavad on oma vanatehnikaga veel tulemas. Haapsalu on nii ilus linn, et see meelitab alati palju rahvast kohapeale,” ütleb Allan.

Niisiis pole karta, et nostalgiapäevad niipea Haapsalust kaoksid. Sest rahvas lihtsalt võtab kätte ja tuleb kohapeale.