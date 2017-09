Politsei otsib Nõva vallas kadunud 91-aastast Levi

Politsei palub kaasabi selgitamaks reede hommikul Läänemaal Nõva vallas seenele läinud ja kadunuks jäänud Levi asukohta.

Lev läks reede hommikul kella 9 ajal Nõva vallas Nõmmemaa külas koos oma sõbraga metsa seenele. Metsas käisid nad ringi eraldiseisvalt ja hiljem sõbral Levi enam üles leida ei õnnestunud. Mehel ei olnud kaasas dokumente ega telefoni, mistõttu pole võimalik tema asukohta positsioneerida.

Politsei sai sõbralt Levi kadumise kohta teate kella 15.30 ajal, misjärel alustati otsinguid. Otsingutesse olid kaasatud politsei, vabatahtlikud koos koertega ja ka helikopter. Täna hommikul jätkati otsinguid koos politsei, vabatahtlike ning pääste- ja otsingugrupiga.

Mehe isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.

Lev on keskmise kehaehitusega, umbes 170-175 cm pikk ja tal on hallid juuksed. Levil on seljas musta värvi jope ja sinised teksapüksid, jalas kummikud ja peas pruun nokkmüts. On teada, et mees kasutab kuuldeaparaati, mida ta metsa kaasa ei võtnud.

Politsei palub kõigil, kes on Levi näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada telefonil 5344 0788 või hädaabinumbril 112.