Juhtkiri: Möödunud nooruse igatsus

Sel nädalavahetusel sõidavad Haapsalus ringi Žigulid ja sääreväristajad, ei puudu ka sapikad egaVolgad. Kel rohkem viitsimist ajastutruu väljanägemisega pingutada, tõmbab selga krimpleenkleidi või Marati dressi. Igast endast lugupidavast baarist kostab mõnekümne aasta taguseid hitte alates ABBAst ja Bony M-ist kuni Kalmer Tennosaare ja Laineni. Kõik see annab tunnistust, et käimas on nostalgiapäevad.

Teoreetiliselt võiks nostalgiapäevad hõlmata ka 19. sajandit ja/või sõjaeelset aega, kuid ikka kipuvad need olema tugevalt nõukogude aja poole kaldu. Ilmselt sellepärast, et neid, kes 19. sajandit mäletaks, meie hulgas enam pole ja ka eestiaegsed härrad-prouad eelistavad retrodiskol kepsutamise asemel aega veeta kodus teleri ees.

Nostalgia ehk minevikuigatsus on tunne (emotsioon), mis väljendub mineviku positiivses (üle)hindamises (vastukaaluks mingeile vajakajäämistele oleviku maailmas). Mida me siis nostalgiapäevadega õigupoolest taga igatseme? Vaevalt et selleks igatsusobjektiks on nõukogudeaegne kaubapuudus ja pikad defitsiidijärjekorrad poodides. Vaevalt on selleks ka KGB valvav silm, jaburad partei- ja komsomolikoosolekud, seltsimehelik kohus, kus arutati libastunud töötaja personaalküsimust, okastraadiga suletud piir, riisutud liivarannad, läbi sahina kostev Ameerika Hääl või unistuste Soome televisioon.

Pigem igatseme taga möödunud lapsepõlve ja noorust, mil oli rohi rohelisem, taevas sinisem ja hommikul ärgates ei andnud ükski tervisehäda tunda. Igatseme taga seda muretut aega, mil sai sõpradega hoovis joosta, mädamuna või Ameerikat mängida. Igatseme taga seda kaaslaste imetlust, kuiõnnestus hankida paar teksapükse või puukingad. Esmaspäeval raputame nostalgiahõngu õlgadelt ja ehk püüame näha head ka selles, mis meid praegu ümbritseb.