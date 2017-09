Galerii: nostalgipäevade vanasõidukite paraad

Kaire Reiljan

Nostalgiapäevade traditsioonilise osana kulges täna päeval vanasõidukite paraad läbi Haapsalu.

"Poleks uskunud, et neid vanasõidukeid veel nii palju liikvel on," kommenteeri üks pealtvaataja.

Sini-kollane miilitsamasin vilkuritega ees ja teised riburada järgi, suundusid sõidukid staadioni juurest mööda peatänavat linnusesse, kus rahvas paraadil osalenud sõidukitega ka lähemalt tutvust sai teha.

Paraadi juhtasid sisse kõige väiksemad – mootorrattad, -rollerid, sääreväristajad ja jalgrattad. Seejärel oli järg sõiduautode käes: uhked Volgad, arvukalt Žigulisid, Moskvitšid ning läikima löödud Zaporožetsid. Paraadil ei osalenud pelgalt nõukogude sõidukid, vaid oma sõidukeid olid näitama tulnud ka Mercedeste, Volvode ja muude automarkide omanikud.

Nostalgiapäevad on kuulsust kogunud kaugemalgi, sest paraadirivis oli ka lätlasi oma RAF-bussidega. Kirjad bussidel näitasid, et nendega on sõidetud suisa Vladivastokki.

Paraadiga kandus nostalgiapäevade kese piiskopilinnusesse, kus paraadil osalenud sõidukeid lähemalt uurida ja nende juures pilti teha sai. Samal ajal võis täikalt hankida endale vajaliku autojupi, baikateki, endisaegseid lauanõusid, stiilseid riideid või muud vajalikku.

Fotod Arvo Tarmula