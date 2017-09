Bad Boys Blue Africas – kas ehtne või mitte

Kaire Reiljan

Täna õhtuks ööklubis Africa välja kuulutatud Bad Boys Blue etteaste kohta on esitatud kahtlusi, et tegemist pole ehtsa ansambliga,produktsioonifirma MJ Production kinnitab, et mingit pettust ei ole.

Lääne Elu toimetuse poole pöördusid haapsallased (toimetusele nimed teada), kes teatasid, et neil tekkis kahtlus, kas nostalgiapäevade ajal astub Africa ööklubis üles ikka päris 1980.–1990. aastail diskopublikut hullutanud Bad Boys Blue. „Saatsime järelepäringu Bad Boys Blue ametlikule juhtkonnale (http://badboysblue.eu), kes omalt poolt kinnitas, et tegemist ei ole ametliku live-etteastega,” teatasid kahtlejad ajalehele.

Bad Boys Blue juhtkonna vastuskirjas seisis muuhulgas: „Kahjuks peame ütlema, et tegemist pole ansambli ainsa elusoleva originaalliikme John McInerneyga, vaid Herb McCoyga. Nii et tegemist ei ole mitte BadBoysBlue sõuga, vaid teatavat sorti karaoke etteastega, milliseid võib leida Google’ist või Youtube’ist.”

Africa ööklubi omanik Rainis Lõuke ütles, et tema pole mitte korraldaja, vaid samasugune tarbija nagu iga teine, kes produktsioonifirma pakutud esineja sisse ostab.

Lõuke lisas, et pettusega tegemist ei ole – kõikjal on reklaamidel Bad Boys Blue nime kõrval ka Herb McCoy nimi, nii et kelles esineja kahtlusi tekitab, saab ise artisti tausta kontrollida. Et kõik on õige, kinnitab ka Herb McCoy esinemisi Eestis korraldava produktsioonifirma MJ Production omanik Jüri Mets.

Segaduse juured ulatuvad aastasse 2005, mil kahe Bad Boys Blue asutajaliikme John McInerney ja Andrew Thomase teed lahku läksid. Mõlemad mehed lõid oma Bad Boys Blue, kuhu Thomas kutsus solistiks Herb McCoy. Kolmanda liikmena osales Thomase bändis 1990. aastate lõpus ja 2000ndate alguses BadBoys Blues kaasa löönud Kevin McCoy. Kooslus astus üles nime all The Real Bad Boys Blue ja tegutses 2008. aastani.

Andrew Thomas on siitilmast lahkunud nagu ka teine ansambli asutajaliige Trevor Taylor. Algkoosseisust ainsana elus olev John MacInerney läks 2005. aastal aga oma teed, esinedes vahelduva eduga nii üksi kui ka Carlos Ferreira ja KennyLewisega. Lõpuks võttis ta kampa oma abikaasa ja viimase kaksikõe ning seda seltskonda võis Eestiski kuulda eelmisel aastal. Esinema oleks nad pidanud ka tänavusel Retrobestil, kuid kevadel lauljaga toimunud raske avarii tõttu kontserdid tühistati.

Jüri Metsa sõnul ei kuulu Bad Boys Blue õigused ei John MacInerneyle ega ka Herb McCoyle, vaid Vene kontserdiagentuurile. „Herbil on õigus seda kasutada,” ütles Mets.

Herb McCoy esitab Bad Boys Blue hitte lähipäevil mitmel pool Eestis. Saaremaal oli esinemine juba ära. Eile astus McCoy üles Raplas, ees on kontserdid Valgas, Pärnus ja Tallinnas.