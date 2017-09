13. NOSTALGIAPÄEVADE PROGRAMM

LAUPÄEV, 9. september

kl 12 Kogunemine paraadiks Mulla tn ja Lihula mnt

kl 13 PARAAD peatänavalt piiskopilinnusesse

Piiskopilinnuses: laat, täika, ans Mesi ja Oruka punt (Vello Orumetsa laulud), tantsurühm Must Kohvi ja Cho-Co-Late, slaaviühing Bõlina, Moedemmm, loterii (iga loos võidab)

kl 14.30 Lossiplatsi parklas autode vigursõit

kl 16–19 Nostalgilised, line-tants

Lääne maakonna keskraamatukogu (Posti 3)

kl 11–15 Tasuta raamatute laat

Tootmiskoondis „Vikero” (See teater, Vaba 10)

kl 20 Avatakse uksed

Tantsuks V.I.A. 69, Regina ja Madis Kari väike mälestuskontsert Marina Sillastele ja Mihkel Pomerantsile

kl 20 Kino Klubi (See teatri õuel ja 2. korrusel)

Vanade aparaatidega näitavad vanu filme Eimar Sikmann ja Riho Luhter.

Pääse 7 €

Haapsalu Vanakino (Suur-Lossi 14), nostalgiapäevade ametlik ööklubi

kl 20 Avatakse uksed

kl 21 DJ Lauri Herman (raadio Elmar). Pääse 5 €

PÜHAPÄEV, 10. september

Tootmiskoondis „Vikero” (See teater, Vaba 10)

kl 12 Nostalgiapäevade ametlik lõpetamine. Oksjon

kl 14 Kose näiteseltsi Kikerdis lavastus „Mulluta Mari ja Uiu küla”. Lavastaja Maie Matvei. Pääsmed 3 ja 2 €.

INFO: FB nostalgiapäevad,

info@seeteater.ee