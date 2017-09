Maavalitsus ootab Läänemaa aasta isa kandidaate

2016. aastal sai Läänemaa aasta isaks Hannes Smitt Kullamaalt. Foto arhiiv

Lääne maavalitsus ootab kõiki organisatsioone, asutusi ja eraisikuid aktiivselt esitama Läänemaa aasta isa kandidaate. Aunimetuse saaja kuulutatakse välja isadepäeva nädalal ning teda tänatakse novembri lõpus toimuval Läänemaa tänuüritusel.

Läänemaa aasta isa aunimetus antakse Eesti kodanikule ja Läänemaa elanikule, kes on tubli lapsevanem ning on oma tegevusega eeskujuks ka teistele. Lisaks on ta silmapaistvalt tegev ka kutsealal ja ühiskondlikus elus.

Erinevate aunimetuste andmine tekitab tihtipeale vastakaid arvamusi. Komisjoni esimees Kersti Lõhmus rõhutab, et ühe tubli isa esiletõstmine ei vähenda teiste väärtust. Austustväärivaid ja suurepäraseid isasid on palju. „Iga lapse jaoks on tema isa ikka kõige parem,“ märgib Lõhmus.

Ettepanekuid Läänemaa aasta isa kandidaatite kohta ootab Lääne maavalitsus kuni 2. oktoobrini. Ettepaneku saab saata meilitsi info@laane.maavalitsus.ee või postiga Lääne maavalitsuse aadressil Lahe 8, 90506 Haapsalu. Läänemaa aasta isa ettepanekuvorm on leitav Lääne maavalitsuse kodulehelt http://laane.maavalitsus.ee/maavanema-poolt-antavad-autasud.

Lääne maavalitsuse komisjon vaatab laekunud ettepanekud üle ning teeb nende põhjal maavanemale ettepaneku aunimetuse andmiseks. Läänemaa aasta isa kuulutatakse välja isadepäeva nädalal ning maavanem Neeme Suur tunnustab teda 23. novembril toimuval tunnustamisüritusel “Läänemaa tunnustab 2017”.

Maavalitsus annab Läänemaa aasta isa tiitlit välja viiendat ja ühtlasi ka viimast korda. Loodetavasti ilus traditsioon jätkub ning selle korraldamise võtab üle mõni muu institutsioon. Varasemalt on Läänemaa aasta isa aunimetuse saanud Kalle Orumaa, Toomas Räli, Tiit Seiton ja Hannes Smitt.