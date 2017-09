Galerii: läänlaste jalgpallikoondis purustas Saaremaa 5:1

Tarmo Õuemaa

Sadakond pealtvaatajat, kes möödunud laupäeva õhtul vihmasadu trotsisid ja Haapsalu staadionile tulid, said tasuks näha nii võõrsil mängivaid Läänemaa jalgpallitähti kui ka seda, kuidas põrmustati favoriidiks peetud saarlased.

Eesti maavõistlused on võistlussari, kus võistlevad 30 aasta vältel omavahel 15 maakonna ja Tallinna koondised. Igal aastal peab iga koondis ühe kohtumise. Üldse mängitakse ühe vastasega kaks korda – kodus ja võõrsil. Möödunud aastal mängis Läänemaa võõrsil Saaremaaga ja kaotas 1:11.

Seekord olid platsil kõrgliigaklubi Levadia kapten Rimo Hunt, Eesti rannajalgpallikoondise mees Rasmus Munskind ja praegu 2. liigas Nõmme Unitedis mängiv väravamasin Mark Kolosov, kuid puudusid Lihula mehed, kellel oli samal päeval liigamäng. Ka haapsallastel oli järgmisel päeval tähtis liigakohtumine.

Hundi ja Einmanni hea mäng

Läänemaa läks juba 6. minutil Rasmus Munskindi väravast juhtima. Esimene poolaeg lõppeski 1:0. Teise poolaja alguses kasvatas Rimo Hunt eduseisu kahele väravale ja edasine oli juba läänlaste pidu. 64. minutil lõi Munskind 3:0; 69. minutil Kristo Enn 4:0 ja 72. minutil Mark Kolosov 5:0. Alles siis sai Kaarel Kööp kirja saarlaste ainsa värava.

„Võistkonnakaaslased jätsid positiivse mulje. Arvasin, et tuleb palju sumbuursem mäng, aga meil lasti palju mängida, anti palju ruumi ja mäng oli ilus,” rääkis Hunt.

„Võimalusi oli meil rohkemgi, aga 5:1 vastas üsna täpselt mängupildile,” lisas ta.

„Rimo oli keskväljal ja kattis juba ise suure osa väljakust ära,” ütles Hundi esimene treener ja Läänemaa koondise loots Aavo Tomingas. „Ta jõudis väljakul igale poole, kontrollis positsioone, jagas kvaliteetseid sööte. Selliste meestega on lust mängida.”

„Hundil oli võimalus teinegi värav lüüa. Karmo Einmann andis talle supertsenderduse, Rimo lõi peaga vaid pool meetrit väravast mööda,” sõnas Tomingas.

Karmo Einmann oligi teine mees, kes teenis treenerilt kiidusõnu. Noor mängija siirdus kevadel Läänemaa JKst FC Florasse ja mängib esiliigas Flora U21 meeskonnas. Flora U21 on praegu esiliiga liider. „Karmo on eelmise hooajaga võrreldes läbi teinud väga kõva arengu. Aga ta ka pingutab. Kui ta Haapsalus treenib, siis teised poisid lähevad trenni lõppedes koju, Karmo jääb veel edasi harjutama,” ütles treener.

Liigas võit ja kaotus

Lihula mängis laupäeval koduväljakul III liigas Kernu Kadakaga ja sai 3:1 võidu. „Raskelt tulnud võit,” ütles Lihula võistkonna esindaja Argo Mõtt. „Kernu mängis väga hästi. Alles üsna mängu lõpus 1:1 pealt saime kaks väravat, mis mängu ära otsustasid.”

Võit kindlustas lõunaläänlaste kolmandat kohta liigatabelis. 17 vooru järel juhib Pärnu Poseidon 40 punktiga, teine on Tallinna FC Castovanni Eagles 39, kolmas Lihula 36 ja neljas nädalavahetusel viigiga leppinud Kärdla 32 punktiga.

Otse teise liigasse pääseb võitja. Teise koha võistkond mängib üleminekumänge II liiga eelviimasega. Kui liidrid peaksid komistama, võib Lihula tõusta II liigasse. „Meie siht ei ole teine liiga, kuigi me pidureid peale ei pane,” ütles Argo Mõtt.

„Oleme selles mõttes huvitav võistkond, et me trenni ei tee. Saame kokku ja mängime. Enamikus on juba vanemad mehed,” lisas ta.

Läänemaa JK seevastu on noorte meeste võistkond, kes on mitu aastat püüdnud pääsu teise liigasse. Pühapäeval mängiti liidri Pärnu Poseidoniga ja jäädi alla 1:2. See tähendab praegu liigas 5. kohta 31 punktiga ja sisult edasipääsulootuse kustumist.

„Pool meie võistkonda pidi laupäeval maakonna koondise eest mängima ja midagi ei ole teha, see mäng jäi jalgadesse,” ütles Aavo Tomingas.

IV liigas mängiv Haapsalu JK alistas pühapäeval võõrsil 3:0 FC Toompea ja juhib IV liiga põhja-lääne piirkonda 31 punktiga 13 mängust.

Kokkuvõte

Läänemaa–Saaremaa 5:1 (1:0)

Väravad: 6. ja 64. minut: Rasmus Munskind, 56. Rimo Hunt, 69. Kristo Enn, 72. Mark Kolosov – 74. Kaarel Kööp

Hoiatus: 37. Rimo Hunt

Läänemaa: Siim Pikkaro, Karel Saarkopli (46. min Andro Aavik), Rener Uibopuu, Talis Tamm, Karmo Einmann, Mark Kolosov, Aare Avila, Martin Salf (46. min Morten Saar), Andres Dobõšev-Proosväli (57. min Kristo Enn), Rasmus Munskind, Rimo Hunt.

Varus ka: Artur Matto.

Saaremaa: Martin Prostang, Kristen Mere, Martin Lonn, Mihkel Alamaa, Priit Salong, Kaarel Kööp, Miikael Tuus, Edmond Salong (74. min Raimond Salong), Mark-Kristjan Pitk, Henry Kuris (46. min Taavi Raudsep), Keito Liiv (64. min Alex Salong).

Pealtvaatajaid 98

Peakohtunik Robert Lauri

Abikohtunikud Denis Petrov ja Anton Biktimirov

Turniiritabel pärast 2017. aasta mänge (mängud, väravate vahe, punktid)

1. Harjumaa 6 27:10 16

2. Valgamaa 6 31:12 13

3. Võrumaa 6 16:11 13

4. Ida-Virumaa 6 26:17 12

5. Tallinn 6 4 14:10 12

6. Järvamaa 6 19:20 10

7. Saaremaa 6 18:16 9

8. Tartu 6 11:12 9

9. Viljandimaa 6 12:15 9

10. Pärnumaa 6 17:17 7

11. Raplamaa 6 10:15 7

12. Lääne-Virumaa 6 6:9 6

13. Läänemaa 6 16:25 6

14. Jõgevamaa 6 10:14 4

15. Hiiumaa 6 7:17 4

16. Põlvamaa 6 10:30 4

Läänemaa koondise väravalööjad läbi aastate (16)

Mark Kolosov 5, Aleksandr Vassiljev 4, Rasmus Munskind 2, Vladislav Šikirjavõi 2, Artur Matto 1, Rimo Hunt 1, Kristo Enn 1.