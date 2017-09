Altmõisa valimisdebatt: miks just sina oled parim Haapsalu linnapea?

Andrus Karnau

Ridala külaseltse ühendav kogukondade koda organiseeris neljapäeva õhtul Altmõisa külalistemaja saalis Haapsalu linnapea kandidaatide debati. Kuna valimiste järel saab ühendomavalitsuse liiginimeks linn, on linnapea edaspidi ka ühtlasi külavanem.

Saal oli rahvast täis, küsimusi oli arvukalt, debatti ohjas endine ajakirjandusjuht Peep Kala Puise külaseltsist. Kõik olid kohal peale Haapsalu praeguse linnapea Urmas Suklese. Teda asendas aselinnapea Kaja Rootare.

Järgnevalt valimisväitluse esimese osa lühendatud mahakirjutus.

Peep Kala: miks just sina oled parim Haapsalu ja külade linnapea?

Sotside linnapeakandidaat Kaido Sipelgas: Ma olen põline Haapsalu inimene, isa poolt on kolm põlvonda elanud Haapsalus. Kümme aastat olen töötanud Tallinnas, tunne on, et Haapsalu vajaks arengutõuget. See ongi mind siis laua taha rääkima toonud.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman: Keskerakonna valmisnimekiri on lubanud mul olla esimene kandidaat ja linnapeakandidaat. Olen olnud ligi 8 aastat abilinnapea, tunnen hästi linna. Keskerakonna meeskond saab olla kasuks Ridalale ja Haapsalule, sest oleme peaministri erakonna ja valitsuse esindajad. Meil on tugev tugi Toompeal ja valitsuses. Mina ja minu meeskond suudame tagada Haapsalule ja Ridalale kõige parema tuleviku.

EKRE linnapeakandidaat Toomas Vallimäe räägib, et on kooliõpetaja ja väikest viisi eraettevõtja. Ta jätab ütlemata, et on ka Ridala vallavolikogu liige. „Olen 30 siinkandis elatud aastaga Haapsalu kogukonnaga kokku kasvanud. Esindan konservatiivset maailmavaadet, mille eesmärgiks on säilitada. Läänemaa tradistsioone peaks säilitama, elame muutuval ajal, mil peaks teadma oma juuri ja traditsioone.”

Valimisliidu HaRi liige Kaja Rootare: Meie valimisliidus on 41 väga toredat inimest, kellest igaüks saaks linna juhtimisega hakkama, mina sotsiaalivaldkonna inimsena oleks vahelduseks päris värskendav linnapea.

Reformierakonna linnapeakandidaat Lauri Luik: Olen Haapsalu poiss, sündinud kasvanud Haapsalus, viimased 10 aastat olen töötanud riigikogus, 2002 valiti mind Haapsalu volikogusse, aga pidin volikogu liikme staatuse peatama seaduse pärast, mis keelas kuuluda üheaegselt riigikokku ja kohaliku omavalitsuse volikokku. Kui inimesed mind usaldavad, siis heal meelel tulen Haapsalu linnapeaks. Mul on pikk 18aastane kogemus poliitikas. Poliitikas on vaja kogukonna tunnetust ja kontakte , viimaseid on mul üksjagu tekkinud.

Valimisliidu Meie Inimesed linnapeakandidaat Merle Mäesalu: Minu eesmärk on juhtida omavalitsust demokraatlikumalt, avatumalt, rohkem kaasta inimesi. Neli aastat tagasi alustasin poliitikas ühes teises nimekirjas (IRL – toim.), aga mu soov saada linnapeaks pole kuhugi kadnud. Olen meeskonnamängija. Meie Inimesed ajavad kohalikku asja, tahame, et meie elu läheb koha peal paremaks.

Sipelgas: Vaadates eemalt Haapsalut olen aru saanud ühest asjast, et kui läheb edasi nii nagu on või muutub natuke, siis Haapsalu ega Ridala ei suuda omavalitsuste vahelises konkurenstsi esile tõusta. Me jääme alla Pärnule ja talinnale igal juhul, vaja on suurt muutust. Kui valite mind linnapeaks, siis tuleb suur muutus.

Kala: Ma ei kuulnud ühegi kandidaadi suust, et mina olen kõige ilusam, pädevam ja julgem, kuigi midagi sinna suunas oli.

Vikman: Kaheksa aastat olen aselinnapea ametis näinud, et ootused ja lootused põrkuvad sellele, et lihtsalt ei ole raha. Riigieelarve tehakse valitsuses, parlament menetleb seda. Kohalik hääl on Toompeal väga tähtis, et suuudaks mõjutada eelarvet, ja kokkuvõttes on see demokraatia.

Kala: Katuseraha saab lubada vaid valitsuserakond.

Mäesalu: Mina ei maininud sidemeid Toompeal, aga kohaliku omavalitsuse tegevus on ka tulubaasi küsimus. Alati võib tutvusi minna kasutama punasel vaibal ja küsida toetusi, aga ise tuleb oma tulubaasiga tegeleda. Katuseraha olen ka ise taotlenud, algul tundus see õõvastav, aga hiljem taotlesime raha, ja ka saime objektidele, mis läksid avalikku kasutusse. Meie taotletud katuseraha ei läinud mõne inimese ostmiseks. Mitmel pool Läänemaal on tänu riigikogu katusrahale välidrenažöörid.

Ridala vallavolikogu liige Valli Ender: Kaja, kas sina hakkad ka tulevikus Urmase eest tööd tegema?

Rootare: Sukles on küll meie nimekirja kokkupanekut juhtinud, aga meie valmisliidu sisehääletust ei ole olnud, et Sukles on linnapeakandidaat.