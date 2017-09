Altmõisa valimisdebatt: ärge valige laisku ja lolle, vaid valige need, kes teevad (1)

Ridala külaseltse ühendav kogukondade koda organiseeris neljapäeva õhtul Altmõisa külalistemaja saalis Haapsalu linnapea kandidaatide debati. Kuna valimiste järel saab ühendomavalitsuse liiginimeks linn, on linnapea edaspidi ka ühtlasi külavanem.

Järgnevalt valimisväitluse teise osa lühendatud mahakirjutus.

Küsimus saalist: Valimisprogrammides on väga palju lubadusi, aga eelarves raha selleks kõigeks ei ole. Mis on paar punkti, mis te kindlasti ellu viite?

Mäesalu: Lasteaialaste tasuta toit, kõnniteed, uues Haapsalus peavad inimsed saama kiiresti ka kergliiklusteid pidi linna, demokraatlikud juhtimisvõtted.

Rootare: Haapsalu põhikool saab remonditud, kahe omavalitsuse teenused ühtlustatud, Haapsalu algkool läheb remonti.

Luik: Suur osa meie programimst väga palju ei maksa, kui otsida kallist objekti, siis see on Haapsalu põhikool, teine on (kuigi enamus valimislubadustest peaks olema omavalitsuse loomulik ülesanne) teed ja tänavad.

Vallimäe: 1000 euro suurune sünnitoetus, kuna laste arv väga suur ei ole, siis see ei ole ka väga suur koormus eelarvele.

Vikman: Meie programmi lähtekoht on, et see peab olema aus. Meie programm on reaalne, sest tegime selle koos linna finantsjuhi Martin Schwindtiga. Eelistus on koolidel, laste heaolul ja noortekeskusel. Tasuta lasteaia toit maksab 125 000 eurot aastas, see on leitav meie ühises eelarves. Tahame ehitada valmis Haapsalu põhikooli, mingit utoopiat selles ei ole, sest riik on eraldanud viis ja linnavalitsus leidnud juurde kaks miljonit eurot. Muusikakooli ruumide remondiks kulub 300 000 eurot ja see tuleb liitumistoetusest. Ülejäänud asjad on tahtmise ja soovi küsimus

Kala: Meid siin Ridalas Haapsalu kõniteed väga ei koti, meid huvitavad kergliiklusteed. Kuhu jäi kergliiklustee Haapsalust Parilasse? Miks on valimisprogrammis kergliiklustee promenaadilt Uuemõisa?

Siplegas ja Luik ütlevad, et Parila kergliiklustee tuleb.

Mäesalu: Millises dokumendis lükati tahapoole?

Meie Inimeste nimekirjas kandideeriv Rea Raus: Kuidas võrdsustada maa ja linna hääl ühinenud omavalitsuses?

Sipelgas: Iseotsustamisõigust tuleb juurde anda. Mul on radikaalne idee: suunata kogukonna seltsidele osa nende enda liikmete makstud makse, protsendi alusel. Külaseltsid võivad selle raha kulutamise üle ise otsustada, linnavolikogu kinnitab ja kontrollib seda.

Mäesalu: Kui Haapsalus on 10 000 ja Ridalas 3000 elanikku, on volikogu linna poole kaldu, aga ma ei tahaks kaht üksust vastadada, sest maa ja linna peavad üksteist toetama. Luban volikogus luua külakomisjoni, kuhu kaasta vabatahtlikena ka külade esindajad.

Luik: Sünergia ja tugev omavalitsus on meie programmi alustala. Ridala ja Haapsalu ühinemisleping kaitseb Ridalat ja aitab Haapsalul areneda.

Rootare: Kahe omavalitsuse liitumine on nagu abiellumine, et alles kümnendal kooseluaastal hakkad teist inimest tundma. Minu meelest ei tohi vastandada maad ja linna, kui öelda, et üks on väike, see pisendab juba iseeensest üht poolt. Üldelulised asjad peavad maal ja linnas olema kättesaadavad, kuigi selle korraldamine ei ole kerge.

Vallimäe: Volikogu komisjonidesse tuleks kaasata inimesi küladeseltsidest, kirikukogudustest, maa sool peaks olema kaasatud volikogu komisjonide töösse, nii ei lähe külade hääl kaduma. Investeeringud on kirjas nelja-aastases kavas, sest kõiki vajalikke investeeringuid ei saa teha kohe esimsel aastal.

Vikman: Parila-Haapsalu kergliiklustee on tähtis asi, aga selle peab ehitama riik, sest Lihula maantee on riigitee. Olen proua minstriga (Kadri Simson – toim.) kohtunud, ta on Parila kergliiklusteed lubanud, aga talle alluv maanteeamet ei ole veel taltsutatud. Haapsalu linnavalitsus sai maanteeameti ühelt ametnikult täiesti mõttetu kirja. Ametnik ütles, et Haapsalu ja Jõõdre vahel ligub nii vähe autosid, et kui hakata astuma, siis üks auto tuleb teel vastu. Ei ole enam Haapsalut ega Ridalat, vaid on üks suur Haapsalu linn. Kui kardate, et Ridala hääl jääb väikseks, siis ärge valige laisku ja lolle, vaid valige need, kes teevad.