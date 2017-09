Lääne Elu paberleht laupäeval, 9. septembril (1)

Bad Boys Blue Africas – kas ehtne või mitte

Laupäeva õhtuks ööklubis Africa välja kuulutatud Bad Boys Blue Live etteaste kohta on Lääne Elule esitatud kahtlusi, et tegemist pole ehtsa Bad Boys Bluega.

Jüri Kuuskemaa koduarheoloogia

Kolmapäeval Tallinnas arhitektuurimuuseumis avatud näitus „Koduarheoloogia. Jüri Kuuskemaa barokkbarakk Haapsalus” näitab, mida kõike on ühes Haapsalu vanalinna majapidamises 400 aasta jooksul maapinda või põranda alla pudenenud ja mida see maja asukate kohta rääkida võib. Järi Kuuskemaa valduses on tõenäoliselt vanim Haapsalu säilinud puumaja.