Sotsiaaldemokraadid Haapsalus täisnimekirja välja ei pane (2)

Kaire Reiljan

Sotside linnapeakandidaat Kaido Sipelgas. Foto Arvo Tarmula

Sotsiaaldemokraadid lähevad Haapsalus ja Ridalas välja 15-liikmelise nimekirjaga, esinumber ja linnapeakandidaat on Kaido Sipelgas.

Kaks kolmandikku sotsiaaldemokraatide kandidaatidest kandideeris Haapsalu linnavolikokku ka eelmistel kohaliku omavalitsuse valimistel. Näiteks leiab nimekirjast Haapsalu kolledži direktori Heli Kaldase, ettevõtjad Valdo Maisalu ja Koit Klimbergi, pensionipõlve pidava kohtuniku Maie Krami, õpetajad Kai Huule ja Heinar Tuulbergi.

Uued tulijad on nimekirjas EASi koordinaator Kaido Siplegas, meditsiiniõde Kaja Mander ja ettevõtja Markku Olavi Lehtonen.

Linnapeakandidaat Kaido Sipelgas tõdes, et sotside nimekiri koosneb suuresti Haapsalu linna elanikest: „Oleks olnud heameel, kui saanuksime ka mõned Ridala inimesed oma punti, aga on nagu on.”

Sipelgas lisas, et Haapsalu poole kaldu olev nimekiri ei tähenda, et erakond oma tegevuses oleks Haapsalu-keskne. Ta nimetas valimisprogrammist ettepanekut eraldada igale kohalikule küla- ja asumiseltsile nende oma maksutulul põhinev eelarve, millega nad saavad ise kohalikku asja ajada. „Tahaks jõuda sellisesse seisu, et nad ei peaks oma asjade tegemisel võistlema linna ja eeslinnadega, sest näiteks kaasava eelarve puhul on väikestel kohtadel üsna lootusetu oma asja läbi suruda,” rääkis Sipelgas.

Sotsiaaldemokraadid avalikustasid oma programmi pühapäeva õhtul. „Tahame tuua lauale uusi alternatiivseid mõtteid. Ma usun, et meie programmist leiab üht-teist põnevat,” ütles esinumber.

Programmi põhilubadused on, et sotsiaaldemokraadid vähendavadametnike arvu viiendikujagu ning muudavad Haapsalu taastusravilinnaks ja maailma invasõbralikumaks paigaks.

Sipelga sõnul on sotside seisukoht, et uue põhikoolihoone valmides pole mõtet Uuemõisa algkooli põhikooliks muuta, vaid pigem laiendada lasteaeda-algkooli. „Arvestades, et paljud lapsevanemad käivad Uuemõisas tööl, oleks neil võimalus lapsed töökoha lähedale lasteaeda panna,” selgitas ta.

Erinevalt Keskerakonnast, kelle üks valimislubadusi on muuta praegune põhikoolihoone noortekeskuseks, pakuvad sotsiaaldemokraadid hoonele vastupidist rakendust: see ehitataks riigi abiga ümber koduhooldust ja eneseabi võimaldavaks üürikoduks.

„Meie eesmärk pole olnud kellestki erineda. Tegime oma inimesega oma programmi, püüdes leida parimad lahendused uuele omavalitsusele,” ütles Sipelgas.

Sotsiaaldemokraatide kandidaadid Haapsalus ja Ridalas

1. Kaido Sipelgas – EASi koordinaator 2. Natalja Duškina – SEB nõustaja 3. Kai Huul – Haapsalu põhikool, õpetaja 4. Tatjana Joonasing – Plastone OÜ 5. Triin Jugapuu – Rannarootsi muuseum 6. Heli Kaldas – TLÜ Haapsalu kolledži direktor 7. Koit Klimberg – ettevõtja 8. Maie Kram – pensionär 9. Markku Olavi Lehtonen – ettevõtja 10. Niina Leika – pensionär 11. Valdo Maisalu – ettevõtja 12. Kaja Mander – meditsiiniõde 13. Regina Multram – SA Innove 14. Mirjam Suurkivi – raamatupidaja

15. Heinar Tuulberg – Haapsalu põhikool, õpetaja