Iloni Imedemaal saab loovate kunstide kaudu rootsi keelt õppida

Toimetanud Kaire Reiljan

Katarina Norling Kalamajas kunsti õppituppa minemas. Foto: Bie Erenurm.

Soomerootslase Mikael Sjövalli algatusel sel suvel rootsi keele õppimiseks loodud keelepesa jätkab oma tegevust Iloni Imedemaal ka alanud õppeaastal.

Keelepesa juhendab rootslannast kunstnik Katarina Norling. Eelkõige rootsi juurtega lastele, aga ka rootsi keele ja kultuuri huvilistele suunatud keeleõpe toimub kunsti õpitoa vormis ning kannab ühtset teemat – sõnademeri. „Tundide teemad on kõik seotud merega, kuid eriti meie Läänemerega, mille ääres keelepesa osalised elavad. See on õpe keelekeskkonnas, kus räägitakse ja kirjutatakse ning omandatakse uued teadmised läbi loovate kunstide mitmetes tehnikates,“ selgitas Norling. Ühine looming moodustab lõpuks suurema terviku. Käsitletavad teemad on näiteks mere värvid, mere elanikud, mere ajalugu, mere tulevik, meri ja inimene, meri ja mina. Keeleõpe toimub mängulises ja loomingulises võtmes.

Katarina Norling (sündinud 1963 Stockholmis) on rootsi kunstnik, kes elab Tallinnas. Ta on õppinud ajakirjandust, kirjandust, religiooniteadust ja kunsti. Aastatel 1986-1991 õppis ta Stockholmi kuninglikus kunstiinstituudis. Alates 1991. aastast on tal korraldanud mitmeid kunstinäitusi galeriides, kunstisaalides ja muuseumites nii Rootsis kui ka välismaal, muuhulgas Itaalias ja Saksamaal. Katarina Norling on loonud Rootsis neli linnaruumi skulptuuri. Paralleelselt kunstiga tegeleb ta ka mitmesuguste tekstide, raamatute ja stenograafiga. Aastatel 2015-16 juhendas ta Stockholmis laste ja täiskasvanute kunsti õpituba, mille eesmärgiks oli õppida rootsi keelt.

Esimene kogunemine on pühapäeval, 17. septembril kell 16 Iloni Imedemaal. Keelepesa hakkab toimuma kaks korda kuus, pühapäeviti. Osalemiseks on vaja registreeruda e-maili aadressil imedemaa@salm.ee. Registreerunutele on osalemine tasuta.

Keelepesa toetavad perekond Lerches ja Europe Direct Läänemaa teabekeskus, kaasrahastaja Euroopa Liit.

Maarja Kõuts

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht