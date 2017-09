Ann ja Ants Roos kuulutasid välja muinasjutuvõistluse

Krista Kumberg

Rooside muinasjutuvõistluse lõpetamine Tallinna raekojas. PEETER LANGOVITS

Heade asjade kestmisel ja püsimisel on lootuse ja lohutuse sõnum manuses nagu muinasjuttudel. Juba kahekümne kuuendat korda kuulutavad Ann ja Ants Roos 6. septembril, oma poja sünniaastapäeval välja Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse.

Sten Roosi nimeline muinasjutuvõistlus on maha käinud pika tee ja sellel teel kasvanud ning muutunud. Kümnete lugude asemel tuleb igal aastal kokku sadu muinaslugusid üle terve Eesti. 26 aastat tagasi ei pidanud Ann ja Ants Roos veel silmas neid eesmärke, mida nüüd. Praegu on laste pika traditsiooniga võistukirjutamise eesmärk hoida eesti keelt, arendada muinasjuttude väljamõtlemise ja paberile panemise kaudu kirjaliku eneseväljenduse oskust. Need muinaslood annavad lugejale, sh (ja eriti) täiskasvanud lugejale pildi sellest, mida lapsed nüüdisaja elus märkavad, mida oluliseks peavad. Laste kirjutatud muinasjutud pakuvad võimalust hoida kätt pulsil teemadel, mis lapsi paeluvad, huvitavad, häirivad… Rääkimata sellest, et lugudest kokku õhkub mõõtmatult palju loomisrõõmu. Hea tunne on seda rõõmu hoida ja õhutada.

Ann ja Ants Roos ootavad10–15aastaste laste kirjutatud muinaslugusid 22. detsembrini aadressil Endla 2b–1, 90504 Haapsalu, märgusõnaga „Steni muinasjutuvõistlus”.

Lugude pikkus võiks piirduda 1–2 A4 suuruses paberilehega. Võistluse tulemused saab teada 2018. aasta aprillis-mais. Autasustamine on Tallinnas. Parimad muinasjutud avaldatakse ajakirjas Hea Laps.