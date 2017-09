Altmõisa külalistemajas on täna Haapsalu linnapea kandidaatide debatt (3)

Väitluse korraldab kogukondade koda, mille üks organisaator Rea Raus kandideerib valimisliidus Meie Inimesed.

Debatti juhib endine ajakirjandusjuht Peep Kala, kes on Puise külaseltsi esimees. Meie Inimeste nimekirja poolt osaleb debatil linnapeakandidaat Merle Mäesalu.

Valimisliidu HaRi linnapeakandidaat on võimulolev meer Urmas Sukles, Reformierakonna esinumber on riigikogu liige Lauri Luik, keskerakondlased nimetasid oma linnapeakandidaadiks praeguse aselinnapea Peeter Vikmani. Sotside esinumber on EASi ametnik Kaido Sipelgas ja EKRE linnapeakandidaat on Ridala volikogu liige, käsitööõpetaja Toomas Vallimäe.