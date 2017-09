Muinsuskaitsepäev kutsub ringkäigule Uuemõisa pargis

Kaire Reiljan

Uuemõisa pargis tehtud töödest saab kuulda neljapäevasel jalutuskäigul. Foto arhiiv

Euroopa muinsuskaitsepäevade puhul on neljapäeval ringkäik Uuemõisa pargis ning reedel räägitakse Ridalas kalmistuist ja kalmistukultuurist.

Läänemaa muinsuskaitseinspektori Kalli Petsi sõnul on tänavu 7.–10. septembril peetavate Euroopa muinsuskaitsepäevade teema pärand ja maastik ning seepärast on tähelepanu all ka Uuemõisa mõisapark.

Ringkäiku juhivad Ridala vallavanem Helen Rammu, ehitustöid teinud Nordpont OÜ esindaja Kristian Pärtma ning haljastustööde teostajad Sigrit Landing ja Katrin Kaevats firmast OK Acer OÜ. Muinsuskaitsestkõneleb Kalli Pets. „Räägitakse pargi uuendamisest alates projekti koostamisest kuni valmis saanud töödeni ning ka sellest, millised põnevad muutused veel ees ootavad,” lubas Pets.

Pets lisas, et uudistama võiksid tulla nii need, kel endal pargi korrastamine kavas või käsil, kui ka need, kellele jääb Uuemõisa park igapäevasele teele või kes parki vaba aja veetmiseks kasutavad. „Äkki tuleb veel mõni tore ettepanek keskkonna mõnusamaks muutmiseks,” lootis Pets.

Ringkäik Uuemõisa pargis algab 7. septembril kl 13 peahoone eest.

Reedel kl 10 algab aga Ridala pastoraadis teine kujundatud maastike teemaga haakuv üritus – kalmistukultuuri teabepäev.