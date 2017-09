Lääne Elu paberleht neljapäeval, 7. septembril (2)

Läänemaa riigisadamate, Rohuküla ja Virtsu kaubavood hakkasid tänavu kasvama

Mullu kaotasid Läänemaa suured sadamad Virtsu ja Rohuküla puidu hinnalanguse tõttu suure koguse kaupa, tänavu ootavad sadamakaptenid paremat aastat. Saarte Liinide müügijuht Ants Tammleht pakkus tänavu Rohuküla külastanud ja veel saabuvate kaubalaevade koguarvuks kaksteist. Mullu oli neid vaid neli.

Mullu käis Virtsu sadamas 110 kaubalaeva, tänavu ootab Tammleht selle arvu kasvavat 130ni.

„Paar aastat oli vaikelu. Skandinaavia puiduturgudel olid hinnad nii all, et siinsed puidukauplejad ei tahnud enam vedada,” rääkis Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld. „Väiksematel metsaettevõtetel tekitas see rohkem probleeme. Saaremaal on praegu üks meie partner pankroti äärel.”

