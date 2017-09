Kanepi: ma ei oodanud, et nii kiiresti hakkan võistlustel hästi mängima

Kanepi ei mänginud mullu juunist kuni tänavu jaanuarini üldse tennist, kuid otsustas seejärel siiski proovida võistluskarussellile naasta, mida ta ka juuni alguses tegi, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Ta on aga läbi aegade alles teine naine, kes on US Openil kvalifikatsioonist alustanud ja seejärel põhiturniiril veerandfinaali jõudnud. Esimesena sai sellega hakkama Barbara Gerken 1981. aastal.

„Ega ma ise tegelikult ka ei oodanud sellist edu,” tunnistas Kanepi, kelle sõnul mängib ta praegu valuvabalt. „Lootsin kõigepealt kvalifikatsioonist läbi tulla. Mulle endale ka üllatus.” Aga trenni on tagasituleku nimel palju tehtud? "Eks olen küll korralikult trenni teinud ja tegelikult ka trennis hästi mänginud, aga võistlustel on natuke teistmoodi ja ma ei osanud arvata, et kohe nii kiiresti hakkan ka võistlustel hästi mängima," lausus ta.

Viimati kaks aastat tagasi suure slämmi turniiri põhitabelis mänginud 32aastast Kanepit on treeningutel juhendanud endine Venemaa tennisist Alina Židkova.

