Haapsalus näeb taas head kergejõustikku

Jaanus Getreu

Kergejõustik hõivab taas Haapsalu staadioni. Foto Arvo Tarmula

Laupäeval, 16. septembril peetakse Haapsalu linnastaadionil Läänemaa lahtised kergejõustikuvõistlused.

Läänemaa kergejõustikuklubi ellu kutsutud võistlust peetakse teist aastat ja see on mõeldud eelkõige oma maakonna kergejõustiklastele. Oodatud on osalejad ka mujalt Eestist. Kui möödunud aastal oli võistlus alade poolest rikkalik, siis tänavu on kavas neli ala.

2016. aasta võistlustel oli osalejaid 18 omavalitsusest üle Eesti kokku 75 ning nad said võistelda kümnel kergejõustikualal. Tänavu ootab sportlasi 200 meetri jooks, 400 meetri jooks, kuulitõuge ja kettaheide. Suur rõhk pannakse sel aastal noortele. Osaleda saavad noored alates 12. eluaastast, st noorim vanuserühm on U14. Üldse võistleb viis vanuserühma kuni täiskasvanuteni välja. Kõikidel on omaette arvestus. Noored võistlevad oma vanusele ette nähtud heite- ja tõukevahenditega.

Möödunud aastal näidati nii mõnelgi alal häid tulemusi. 400 meetri jooksu võitis 14aastane hiidlane Joel Hiis ajaga 54,3. Samalt saarelt pärit 15aastane Kelly Nurk hüppas kaugust 5.15. Kinksi külast pärit Krista Viipsi heitis aga vasarat 49.23.

Kuna võistluse vastu on juba praegu tundnud huvi mitu Eesti tipus olevat kergejõustiklast, näeb hooaja lõpule vaatamata loodetavasti häid tulemusi ka Haapsalus.

Läänemaa kergejõustikuklubi on sel suvehooajal Lihulas ja Haapsalus korraldanud juba kuus kergejõustikuvõistlust. Klubi sportlased on võistelnud möödunud aastaga võrreldes üle-eestilistel võistlustel kolm korda rohkem.

Klubi suurim täht on Argo Jõesoo. Noortest moodustavad tugeva tuumiku Lihula gümnaasiumi ja Virtsu kooli sportlased. Ka nemad on tänavu väga hästi esinenud Eesti noorte meistri- ja karikavõistlustel ning murdmaajooksu meistrivõistlustel. Hästi läks ka Rukkilillemängudel ja spordiliidu Jõud meistrivõistlustel.