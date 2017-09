Eile registreeriti Meie Inimeste kandidaadid Haapsalu volikokku (6)

Lääne Elu

Merle Mäesalu. URMAS LAURI

Valimisliidu Meie Inimesed asutajad Merle Mäesalu ja Toomas Schmidt andsid eile Haapsalu linna valimiskomisjonile üle Meie Inimeste nimekirjas uude Haapsalu volikokku kandideerijate avaldused. Nimekirjas on sama palju kandideerijaid kui on volikogus kohti – 25.

„Meie Inimeste hulgas on paljudelt elualadelt erinevas vanuses Ridala ning Haapsalu elanikke. Meid kõiki ühendab soov, et ka talvel oleks Haapsalus tööd ja kindlust, et meie külades oleks esmased vajalikud teenused, et teed, tänavad ja kergliiklusteed oleksid korras ja hooldatud,“ ütles Meie Inimeste üks asutajatest Toomas Schmidt.

„Esmatähtsaks peame meie inimestele olulisi asju. Investorite otsimine eesotsas linnapeaga, tihedam koostöö olemasolevate ettevõtjatega ja ettevõtlusele paremate tingimuste loomine on tegevused, mis lõpuks toovad linnakassasse rohkem raha. Lisaks lubame muuta linna juhtimiskultuuri demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks,“ lisas Meie Inimeste linnapeakandidaat Merle Mäesalu.

Meie inimeste hulgas on kolm Vabaerakonna, kaks Isamaa ja Res Publica Liidu, üks Rohelised ja üks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige. Kõige enam on meil aga erakonda mittekuuluvaid, Ridala ja Haapsalu toimekaid inimesi, kes on valmis volikogus aktiivselt kaasa töötama.

Meie Inimesed valimisnimekiri

1. Merle Mäesalu, Haapsalu linnapeakandidaat

2. Toomas Schmidt

3. Kaido Antsve

4. Tiia Treimann-Differt

5. Arnold Juhans

6. Aime Koit

7. Koit Latik

8. Raimond Lunev

9. Margus Maiste

10. Anželika Murik

11. Katrin Nuuter

12. Ahti Olesk

13. Kaija Paalberg

14. Toomas Post

15. Rea Raus

16. Heli Reichardt

17. Aive Saadjärv

18. Jüri Saar

19. Lea Samarajev

20. Arles Taal

21. Heino Tamm

22. Maia Tohver

23. Toivo Tomingas

24. Andrei Tšerepanov

25. Kristjan Tõlk