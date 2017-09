Vargad võtsid Karuse kiriku eest EKRE valimisreklaami (1)

Andrus Karnau

Meelis Malk. URMAS LAURI

Luteriusu kiriku Karuse diakon Meelis Malk, kes ühtlasi on EKRE Lääneranna valla valimisorganisaator, avastas teisipäeva hommikul, et vargad või vandaalid on kaasa viinud partei valimisreklaami.

„Tegin avalduse politseile, sest erakonna valimisreklaam, mis sai 1. septembril püsti varastati 2. septembri öösel vastu 3. septembrit. Avastasin varguse alles täna hommikul, aga kontrollitud andmetel seda juba seal enam pühapäeval kell 12 paiku enam ei olnud,” kirjutas Malk Lääne Elu toimetusele saadetud kirjas.

„Valimised on tore aeg ja mulle meeldib mõelda, et see reklaam oli lihtsalt nii ilus ja hea, et mõni inimene tahtis seda omale koju seina peale panna,” ütles Malk.

Kiriku ees oli meeter korda meeter mõõdus EKRE logoga plakat ja surfilipp, millel erakonna valimiskampaania logo ja loosung „Anname tuld”.

Malga sõnul oli reklaamil nii vallavalitsuse kui ka muinsuskaitseameti luba.