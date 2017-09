Reformierakond esitas Haapsalu valimisnimekirja (8)

Reformierakonna nimekirja eestvedajad Haapsalus ja Ridalas esitasid täna valimiskomisjonile oma valimisnimekirja. Foto erakogu

Reformierakonna nimekirjas kandideerib oktoobrikuistel kohalikel valimistel 23 Ridala ja Haapsalu inimest.

Haapsalu linnapeakandidaadi, riigikogu liikme Lauri Luige sõnul on Reformierakonna meeskonnas mitmete eluvaldkondade esindajaid ning poliitikas juba tuntud tegijaid, näiteks endine Lääne maavanem Sulev Vare, Ridala vallavolikogu esimees Olev Peetris, vallavolikogu liikmed ja ettevõtjad Reimo Nebokat ja Anti Ratas ning paljud teised aktiivsed Ridala ja Haapsalu inimesed.

“Reformierakonnal on valimisteks tugev programm. Me tahame üheskoos üles ehitada Haapsalu, mis on kasvava elanikkonnaga, kiirelt arenev ja maailmas tuntud kuurort, kus inimestel on hea elada ja kuhu soovivad külalised üle maailma tulla. Järgnevate aastate teema number üks on pöörata Haapsalu elanike arv kasvule. See on võimalik vaid siis, kui suudame siia meelitada ettevõtjaid, kes loovad uusi hästi tasustatud töökohti. Meie ülesanne on üles ehitada tugev linn, kus inimestel on hea elada aastaringi ning kus Ridala ja Haapsalu moodustavad üheskoos harmoonilise terviku,” sõnas Luik.

Reformierakonna Haapsalu valimisnimekirja kuuluvad:

Lauri Luik – riigikogu liige

Reimo Nebokat – Ridala vallavaolikogu liige, ettevõtja

Urmas Koppe – Haapsalu Linnamajanduse AS-i juhataja ja ehitusinsener

Erki Teras – ettevõtja

Kädly Künnap – Ühendus Asuküla Selts MTÜ juhatuse liige, endine koolidirektor

Olev Peetris – Ridala Vallavolikogu esimees

Veiko Aasa – Helland Baltic OÜ ostuspetsialist

Erki Erik – Ehituse ABC kliendihaldur

Helina Evert – Haapsalu Rimi SM juhataja

Rait Kikas – ettevõtja

Janar Kuld – OÜ Hansaliinid, stjuuard

Silvi Kurisman – OÜ Nurme Production, õmbleja

Jaanus Müür – Politsei- ja Piirivalveameti ametnik

Karel Möll – Haapsalu Linna Spordibaasid müügijuht

Karel Nappus – üliõpilane, ettevõtja

Urmas Naudre – Haapsalu Hoolekandekeskuse kasvataja, ettevõtja

Olari Nebokat – üliõpilane

Mari-Liis Pällo – Maxima Eesti OÜ Haapsalu kaupluse juhataja

Anti Ratas – Ridala vallavolikogu liige, ettevõtja

Reimo Saar – mehaanikainsener

Kari Antero Tynkkynen – kirikuõpetaja

Caspar Vikkisk – ettevõtja

Sulev Vare – Keskkonnaameti Lääne regiooni juhataja, endine Lääne maavanem