Lääneranna vallas registreeriti kaks valimisliitu

Endine vallaametnik, praegu eraettevõtja Kersti Ajaots (pildil) ja perearst Külli Raudsik registreerisid Lääneranna vallas valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud. See pakub konkurentsi Lääneranna valimisliidule, mis ühendab praegusi vallajuhte.

„Eesmärk on tekitada opositsioon. Ei saa nii, et kõik on kõigiga nõus või et üks sõidab kõigist üle,” ütles Ajaots.

Nelja Valla Ühisjõu programm ei ole veel valmis, kuid kaks valimislubadust käis Ajaots välja: „Igale lapsele tasuta lasteaiakoht” ja „Anname võimule sisu”. „Võim ei tohi olla ainult vormistamise küsimus, nagu see siiani on olnud,” selgitas Ajaots lubadust.

Kandideerijate nimesid Ajaots peale enda ja Raudsiku ei avaldanud. Ütles vaid, et välja minnakse täisnimekirjaga ja parteiliikmeid on nimekirjas kaks – üks Reformierakonnast ja teine sotsiaaldemokraat.

„Me ei välista koostööd kellegagi. Sõltub sellest, kuidas suhtutakse meie programmi,” ütles Ajaots.

„Kaks valimisliitu on registreeritud, aga volikogu liikmekandidaatide avaldused on toomata,” ütles Lääneranna valla valimiskomisjoni juht Merike Ehasalu. Tema sõnul on erakondadest endast märku andnud EKRE ja Keskerakond, kuid ka nemad ei ole kandidaate veel esitanud.

Valimisliidud pidid end valimisteks registreerima möödunud neljapäevaks. Erakonnad ennast eraldi registreerima ei pidanud. Kandidaatide avaldusi võetakse vastu veel täna.

Lääneranna vald tekib Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga valla ühinemisel.