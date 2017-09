Karja tänava toidukioskist varastati raha (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Eile sai politsei teate, et Haapsalus Karja tänaval on lõhutud toidukioski ukselukk ja varastatud sealt 1000 eurot sularaha. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust.