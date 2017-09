Reformierakonna esinumbrid Lääne-Nigulas on Topper, Ratas ja Kerge

Toimetanud Kaire Reiljan

Kullamaa volikogu liige Marek Topper on üks Reformierakonna esinumbritest Lääne-Nigula vallas. Foto: Urmas Lauri

Reformierakonna piirkonnaorganisatsioon esitas Lääne-Nigula valimiskomisjonile kandidaatide registreerimise avalduse, nimekirja esinumbrid on Kullamaa vallavolikogu liikmed Marek Topper ja Jaanus Ratas ning spordi eestvedaja Enn Kerge.

Marek Topperi sõnul on Reformierakonna nimekirjal soov neil valmistel erilist tähelepanu pöörata turvalise elukeskkonna loomisele. „Turvaline ei tähenda pelgalt julgeolekut ja isiklikku turvalisust. Sõna turvalisus peidab endas palju rohkem. Turvaline elukeskkond, turvaline kool, turvaline transport, esmatähtsad teenused – arstiabi, apteek, kauplus, lasteaed, teed, tänavavalgustus – kõik on osa turvalisusest. Meie seisame selle eest, et Lääne-Nigula vallast saab turvaline vald ning rakendame tööle abipolitsei ekipaažid turvalisuse tagamiseks,“ ütles Topper.

„Oluline punkt meie programmis on luua kontakt noorte ja valla vahel, et soodustada noorte elama asumist Lääne-Nigula valda. Selleks lubame sünnitoetuse tõsta 500 euroni, igale 1. klassi astujale 250 eurot ranitsatoetust, lasteaia söögid peavad olema tasuta ning lasteaiamaksud õppevahendite põhised,“ lausus Jaanus Ratas.

Ratas lisas, et Reformierakond toetab ka Lääne-Nigula valda elamualade loomist, kus arendatakse välja vajalike kommunikatsioonidega krundid, mida saavad noored oma kodu rajamiseks soodustingimustel soetada.

Enn Kerge sõnul soovib ta anda spordile hoo sisse makstes treeneritele motiveerivat töötasu ning luues valla suurematesse keskustesse kunstmurukattega ja aiaga piiratud multifunktsionaalsed spordiväljakud eri sportmängude harrastamiseks. „Soov on viia Lääne-Nigula vald Eesti spordikaardile. Selleks hakkavad valla jalg-, korv- ja võrkpalli ning saalihoki meeskond osalema Eesti meistrivõistlustel, sest iga endast lugupidav omavalitsus on Eesti meistrivõistlustel esindatud,“ märkis Kerge.

Reformierakonna nimekirjas kandideerivad ka Noarootsi vallavolikogu liige Endel Pelapson, Kullamaa vallavolikogu liige Kristo Priimägi, IT spetsialist Tanel Tiisler, kahekordne Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses Reio Altmeri, Eesti jalgpallikoondise mängija Ulrika Tülp, ettevõtja Ivar Prees, klassiõpetaja Riina Leidsalu ja tegevjuht Kristel Jammer.

Jaanus Ratas

Reformierakonna Läänemaa arendusjuht