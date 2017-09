Nurme vabriku kohtuasi võib laheneda lühimenetlusega

Tarmo Õuemaa

Läinud esmaspäeval peeti Haapsalu kohtumajas eelistung Nurme Vabrik OÜ ja PVMP-Exi omanike üle, keda süüdistatakse muuhulgas maksukelmuses ja kellelt nõuab riik 3,5 miljonit eurot. Nii prokurör kui ka kaitsjad soovisid lühimenetlust.

Prokurör Indrek Kalda sõnul aitaks lühimenetlus säästa aega, mida on niigi palju kulunud. „Avakõned võtaks sel juhul aega kaks päeva, süüdistatavate ülekuulamine kaks-kolm päeva ja vaidlused ka kaks-kolm päeva,” ütles ta.

Kohtualuste kaitsjad olid ettepanekuga nõus ja lubasid lähipäevil saata kohtule kirjaliku nõusoleku.

„Kindlasti ei ole mõistlik 37 köidet kohtumaterjalelehekülg-haaval ette lugeda,” ütles advokaat Peep Rajavere.

Kalda sõnul on materjale isegi üle 40 toimiku.

Lühimenetluses peab kohus lahendama asja ainult kohtueelse uurimisel koostatud toimiku materjalide alusel. Süüdistataval on võimalik anda kohtus ütlusi, teisi toimikuväliseid tõendeid ei arvestata.

Kuna mitme kohtualuse kaitsjal oli kavas kohtus lisatõendeid esitada, tegi kohtunik Piia Jaaksoo vaheaja, et prokurör ja kaitsjad saaks kokku leppida lahenduses, kuidas sellest takistusest mööda saada.

Stanislav Podžuki kaitsja Aadu Luberg tegi ettepaneku, et kaitsetõendid lisataks prokuratuuri toimikule, mille annab prokurör istungi alguses üle.

Kuna kohtul ei olnud kõigi kaitsjate kirjalikke taotlusi lühimenetluse kohta, ei saanud kohtunik täna otsustada kohtuistungi vormi. Avaistung on aga planeeritud juba 8. septembriks.

Kohtunik Piia Jaaksoo noomis selle eest kaitsjaid. „Tänaseks pidi selge olema, kas saab lühimenetlusega istungit pidada või mitte, aga ei ole. Pidite läbi mõtlema, kas reaalselt on lühimenetluse vorm võimalik. Ka seda ei ole tehtud,” ütles ta.

„Kohus ei lükka istungi algust kergel käel edasi. Seepärast peate leidma sobiva eelistungi aja lähema poolteise nädala seest,” ütles ta.

Eelistung lepiti kokku 4. septembriks.

Kohtule oli jõudnud ka eksperdi seisukoht, et Olga Tihhina võib tervislikel põhjustel istungil olla kuni kaks tundi päevas.

Kohtu alla on antud Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning veel kolm tekstiiliärimeest Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.

Prokuratuur süüdistab kõiki neid maksukelmuses, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse loomises ning sellesse kuulumises.

Kriminaalasjas on riik esitanud kõigi süüdistatavate vastu tsiviilhagi 3,5 miljonit eurot.