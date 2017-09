EKRE unistab Lihula mälestussamba taastamisest (3)

Andrus Karnau

EKRE liikmed laupäeval Lihula kalmistul koos fotoga mälestussambast. ERAKOGU

EKRE Lihula osakonna liikmed meenutasid laupäeval kohalikul kalmistul sealt 13 aastat tagasi teisaldatud mälestusammast.

EKRE Lihula osakonna juht Meelis Malk teatas, et esmalt käidi lillede ja küünaldega kalmistul mälestussamba asupaigas. Seejärel arutleti kohvikus päevapoliitilistel teemadel.

„Õhtu lõpuks otsustati, et võimalusel hakatakse taaskord taotlema samba oma esialgsele asupaigale tagasi toomist,” märkis Malk.

Nn Lihula ausammas teisaldati 2. septembril 2004 Juhan Partsi valitsuse korraldusel. Kuigi ausamba püstitajad ütlesid, et see oli Eesti iseseisvuse eest võidelnuile, oli ausambal kujutatud Saksa mundris sõdur. See põhjustas rahvusvahelise skandaali ja natsismi süüdistuste summutamiseks viis politsei jõudu kasutades samba oma asupaigast minema. Lihula volikogu esimees oli toona Jaak Kastepõld ja vallavanem Tiit Madisson.

„EKRE Lihula osakonna liikmed otsustasid tõrvikute valgel seda päeva meeles pidada ja viia mälestusmärgi asupaika lilled ja küünlad, et meenutada nende meeste vägitegusid, kes 1940-1945 seisid Eesti iseseisvumise eest,” ütles Malk.

Malk märkis, et tõrvikute valgel toimunud meenutushetkel oli kohal ka toonane vallavanem Tiit Madisson.