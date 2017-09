Haapsalu vanim erapood suleb ukse (5)

Kaire Reiljan

Vanim järjepidevalt Haapsalus tegutsenud erakauplus Katre paneb Posti tänaval uksed lõplikult kinni, tegutsema jääb ehte- ja kellakauplus Rannarootsi keskuses.

Poe ühe omaniku Katrin Eriti sõnul pole poe sulgemise põhjuseks ostjatepuudus. „Sulgemisotsuse oleme ise teinud. Pood on olnud 30 aastat avatud ja igal asjal on kord lõpp,” ütles ta. Erit lisas, et üks poe sulgemise põhjusi on soov pühenduda rohkem Rannarootsi keskuses asuvale kauplusele „Ehted ja kellad”.

Pudukaupa müüv Katre pood avas 30 aastat tagasi uksed Posti 29 keldrikorrusel. „Alustasime, jah, keldris. Aeg oli selline, muid ruume polnud pakkuda,” meenutas Erit. Seejärel avardusid võimalused ja kauplus kolis Katre kaubamaja nime all sama maja kõrgemale korrusele, kus tegutseb praegu Taksi pubi.

Seitse aastat tagasi vahetas Katre pood asukohta ja kolis üle tänava Posti 22 nurgapealseisse ruumidesse.

Erit ütles, et Katre poe kaubasortiment pole aastatega muutunud. „Müüme ikka selliseid asju, mida inimesed tahavad: riided, käekotid, pesu, parfümeeria,” loetles ta. Erit lisas, et on raske öelda, milline kaup on ostjate silmis kõige populaarsem, kõike ostetakse ühevõrra.

Eriti sõnul jääb Rannarootsi keskuses tegutsev „Ehted ja Kellad” ikka ehte- ja kellapoeks, Katre poe sortimenti sinna ümber ei kolita.

Kolmekümnele tegevusaastale tagasi mõeldes ütlesErit, et poel ei ole selle jooksul väga raskeid aegu olnudki. „Kõik on kulgenud normaalselt, töötajad on tublid olnud. Muidugi täname ka kõiki ostjaid ja töötajaid, kes meil selle 30 aasta jooksul olnud on,” sõnas ta.

Katre kaupluse pikaajaline müüja Silja Püve ütles, et Katre kaupluse üks edu võtmeid on ilmselt olnud seegi, et enamikul müüjail on enne Katresse tööle tulekut seljataga kas kaubanduskoolitus ja/või pikk staaž müüjana. Püve ise alustas müüjana Haapsalus tööd juba 1970. aastate alguses. „Kui vaatan teisi poode, siis paljudes müüjad tulevad ja lähevad,” ütles ta. „Vahel jääb tunne, et müüja eesmärk on ennast näidata, mitte endale ja poele head nime teha.”

Püve sõnul on kauplemine 30 aastaga kardinaalselt muutunud: „Algusaastail tuli vaeva näha, et kaupa jätkuks, nüüd on vastupidi,” rääkis ta. Püve sõnul olid talvised ajad väikese poe pidajale keerulisemad, sest siis liikus vähem inimesi. „Suved olid aga väga head – nii on see kõigil Haapsalu kauplustel,” ütles ta.

Katre ning ehte- ja kellapoes töötas kokku neli inimest – kolm müüjat ja raamatupidaja. Ühe kaupluse sulgemisega ei jää keegi tööta. „Kaks müüjat ja raamatupidaja jätkavad, üks müüja läheb pensionile,” rääkis Erit.

Katre oli viimane 1980. aastate lõpus Haapsalus tegevust alustanud erapoodidest, mis uksed sulges. Samal ajal tegevust alustanud lillepood Kivilill sulges uksed juba 2010. aastal ja tegutsemise on lõpetanud ka poega alustanud Helgi Äri, mis pidas ka Centrali restorani ja õllekeldrit.