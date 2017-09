Andri Meriloo: Aeg lõpetada, Merle Mäesalu! (15)

Andri Meriloo

Andri Meriloo. Foto arhiiv

Olen muidu rahulik linnakodanik, aga 25.augusti lugu nn krundiskandaalist „Aktuaalses kaameras” sundis arvuti haarama.

Viimastel aastatel on Haapsalu tõeliselt särama löönud ja suur osa selles on tubli linnavalitsuse koostöö ettevõtjatega. Mul on hea meel, et elan selles linnas ja tahaksin ka oma poolt linna edule kaasa aidata.

Seda, et uutele elamukruntidele Paralepas ehitatakse juurdepääsutee, teavad kõik ja saavad aru. See aps, et kuupäev pandi lepingusse enne volikogus kinnitamist, ei ole mitte ainult linnapea süü, vaid tegevad-vastutavad olid ka teised linnavalitsuse liikmed teistest tulevatest valimisliitudest. Tundub, et mõni inimene saeb oksa, millel ise istub. Isegi valimisvõitlusega ei saa seda kõike õigustada.

Nüüd aga kõige suurem šokk: maavalitsuse arenguosakonna juht Merle Mäesalu paneb selle apsu nii suure kella külge, et see satub „Aktuaalsesse kaamerasse” kõrvuti suurte Euroopa Liidu probleemidega. Inimene ja instants, st Lääne maavalitsus ja Merle Mäesalu, kes peaksid elu Läänemaal edendama, upitama ja paremaks tegema, hoopis halvustavad ja kompromiteerivad kogu Eesti ees Haapsalut ja maakonda. Ja mitte ainult selle juhtumi puhul – Merle Mäesalu on sel aastal kirjutanud mitu artiklit Haapsalu vastu (lugege k. a Lääne Eludest) ja need ei ole konstruktiivsed. Häbi!

Arvan, et sellist maavalitsust sellise töötajaga ei olegi vaja, kes püüab maakonda ja maakonnalinna maha teha. Küll aga on kõikjale vaja tublisid ettevõtjaid, kes ka kohalikku elu toetavad. Meenutan siin perekond Saareväljade suuri toetusi kirikule, mälestusmärgile Tagalahes, toetusi Läänemaa sportlastele ja spordivõistlustele ning palju muud.

Andri Meriloo,

Haapsalu perearst, Läänemaa haigla kirurg, Läänemaa arstide ühenduse esimees