Nõva vallavanem põhjendas koolidirektori vallandamist usalduse kaotusega (täismahus) (26)

Tarmo Õuemaa

Virve Tauts. Foto arhiiv

Vallavanem Kalle Saar vallandas mõni päev enne kooliaasta algust Nõva kooli direktori Virve Tautsi, direktori kohusetäitjaks saab endine Läänemaa päästepealik ja Lääne-Nigula volikogu aseesimees Andres Liiv.

Vallavalitsus otsustas koolidirektori vallandada reedel, 25. augustil ja vallandamisteade anti Virve Tautsileüle esmaspäeval. Tauts jätkab tööd koolis kehalise kasvatuse õpetajana.

Saare sõnul oli vallandamise põhjus usalduse kaotuses. „Direktorile olid hoolekogu otsused tähtsamad kui vallavalitsus,” ütles Saar. „Tegelikult on tema tööandja ikkagi vallavalitsus ja hoolekogul on nõuandev roll.”

Virve Tauts töölepingu lõpetamise otsusele oma allkirja ei andnud. „Kui oleksin seda põhjendatuks pidanud, siis oleksin ka allkirjastanud,” ütles ta.

„Järgmiste sammude otsust pole ma veel langetanud, sest liiga vähe on aega olnud. Koolis peab algama õppetöö 1. septembril.”

Tüli ühelt poolt vallajuhtide ja teisalt koolidirektori ning hoolekogu vahel lõõmab juba 2016. aasta jaanuarist. Osa hoolekogu liikmeid kahtlustab, et vallajuhid on võtnud eesmärgiks Nõva kool sulgeda või see nii koomale tõmmata, et saaks kooli praegusest majast minema kolida.

Suvel soovitas Lääne maavanem Neeme Suur algatada Nõva vallavalitsusel koolis teenistuslik järelevalve, sest kooli kohta oli laekunud maavalitsusele mitu kaebust. Selle oleks pidanud ellu viima vallavalitsus haridusministeeriumi nõustaja abiga.

„Takistuseks sai see, et järelevalve korraldamiseks peab direktor olema kättesaadav. Püüdsin direktorit kaks-kolm korda töötelefonilt kätte saada, aga ta ei vastanud. Lõpuks sain ta kätte mobiililt ja ta ütles, et on 20. augustini puhkusel,” rääkis Saar.

Vallavanem ütles, et proovis korduvalt koolidirektori kui valla allasutuse juhiga kooli asjade arutamiseks kokku saada, kuid direktor tuli kohtumisteleainult koos hoolekogu liikmetega. „Üksi kaheksa vastu pole mõtet. Sellist suhtumist, et hoolekogu mehed tulevad siia rünnakule, ei saa olla. Sellest need pinged tulid,” rääkis ta. „Hoolekogu mehed tahtsid, et ma neile aru annaks. Mina olen volikogu alluvuses. Direktor on koolijuht ja on vallavanema alluvuses. Aga seda kooli direktor enam ei juhtinud, hoolekogu oli selle üle võtnud.”

Nõva kooli hoolekogu juhi Ivo Karindi sõnul on koostöö puudumise jutt uus ettekääne. „Jutt, et direktor tuleb vallandada, oli juba juulis, kui kunagine vallavanem Enn Laansoo kirjutas kirja, milles oli hulk etteheiteid direktorile. Siis olid süüdistused hoopis muud, täiesti absurdsed. Kõik need põhjused kadusid. Praegune oli uus otsitud põhjus, sest varasemad olid nii kergestiümberlükatavad. Nüüd mindi koolile lihtsalt kiirkorras 1:0 ära tegema,” rääkis ta.

Karindi kahtlustab volikogu esimeest Peeter Kallast ja eelmist vallavanemat Deiw Rahumäge selles, et mehed tahavad kooli või vähemalt selle põhikooliosa kaotada, et saaks kooli kolida praegusesse vallamajja. Tühja koolimajja saaks nad teha hooldekodu. „See plaan ei ole kuhugi kadunud. Neil on vaja maja, on vaja praegused kooli ruumid vabastada,” ütles ta.

Kooli kokkutõmbamiseks üritavat vallajuhid tõestada, et kool on põhikoolina iseseisvalt toimimiseks liiga väike. Õpilasi on selles praegu 20. Õpilaskoha maksumuseks oli möödunud aastal rehkendatud 4257 eurot. See on saadetud sisendiks ka Põhja-Läänemaa koolivõrgu strateegiasse. „See on absurdselt kõrge maksumus,” ütles Karindi.

Karindi ja hoolekogu liige Risto Kaasik kinnitavad, et nii kõrgeks tõusis maksumus alles viimase aastaga, pärast seda, kui kooli kütte ja vee eest hoolitseva Nõva Kilgi juhiks sai volikogu esimees Peeter Kallas. „70 protsenti kooli kuludest läheb Nõva Kilgile,” ütles Karindi, kelle sõnul suurendas ainult küttekulude kasv õpilaskoha maksumust aastaga üle kahe korra. „Ilma küttekulude kasvuta oleks õpilaskoha maksumus olnud 2016. aastal 2014 eurot.”

Kaasiku sõnul teeb hoolekogu kõik, et leida võimalusi kooli kulude vähendamiseks, aga see ei ole praegu võimalik, sestei hoolekogu ega direktor tea kooli rahaasju. Selleteadasaamiseks tegi direktor vallale teabenõude, mida vallavanem nüüd talle ette heitis.

Karindi ja Kaasiku hinnangul ei ole vallavalitsus saanud hakkama ka koolile uue ja taskukohase toitlustaja leidmisega. Samuti ei kinnitanud vallavalitsus hoolekogu otsust jätkata sel kooliaastal nelja veerandiga. Enne seda ei saanud hakata aga e-koolis uue kooliaasta tunniplaani koostama.