Kinksi küla kingib Eestile kivipingi ja peab seal täna ajalootundi

Kaire Reiljan

Risti-Virtsu maantee ääres, Karusel on nüüd kohalikku kooliajalugu meenutav pink. Foto erakogu

Hanila vallas asuv Kinksi küla kingib Eestile 100. sünnipäevaks Karuse kandi koolilugu meenutava kivipingi, kus sel laupäeval ka koolitundi peetakse.

Kinksi külaseltsi ühe eestvedaja Eha Kuke sõnul on kunagise kooli kohale Köstrimäele paigaldatav pink pühendatud Karuse koolihariduse 300. aastapäevale. „On teada, et 1693 oli Karusel koolimaja, kuid polnud õpilasi. 1717. aasta visitatsiooni järgi on aga lapsed koolis olemas,” rääkis Kukk.

Samal kohal tegutses kool 200 aastat, kuni 1917 suunati lapsed Karuselt Tuudi kooli.

Mälestuspink avatakse 2. septembri keskpäeval ja sellele järgneb samas ajalootund, kus meenutatakse Karuse kandi koolilugu ja esinevad Kõmsi kooli lapsed.

Kl 14.30 algab Karuse kirikus Tõnu Timmi ja Jaanus Nõgisto kontsert, mille tulu läheb valla koolide tööõpetusklasside heaks.