Juhtkiri: Sõda tähendab kaotust (4)

Nõva kooli hoolekogu liikmed, kooli endine direktor ja veel terve hulk Nõva elanikke peavad juba poolteist aastat kompromissitut võitlust vallavõimuga kooli tuleviku nimel. Hea eesmärgi nimel peetav sõda võib koolile aga rohkem kahju kui kasu tuua.

Nõva põhikooli läheb sel kooliaastal 20 last ja selle õppekoha maksumus lapse kohta oli 2016. aastal üle 4000 euro. Kooli eest võitlejate hinnangul on vallajuhid ise kulu kõrgeks ajanud. Kõrvalseisjal on siin raske anda hinnangut täpsemate arvudeta.Üht-teist võib oletada teiste väikeste maakoolidega võrdlusi tõmmates. Näiteks Hanila vald oli tõmmanud kooli lahtioleku piiri 12 õpilasele – alla selle ei ole jõudu kooli ülal pidada.Vatla kool suletigi volikogu otsusega.

Et Nõva koolis on lapsi rohkem, ei tähenda veel tingimatakooli jätkusuutlikkust. 1980ndatel oli Nõva koolis sadakond õpilast. Sellest alates on neid järjest vähemaks jäänud. Samamoodi on vähenenud valla elanike arv ja elanikkond on kiiresti vananenud. On selge, et see ei ole vallavolikogu esimehe Peeter Kallase ega eelmise vallavanema Deiw Rahumäe töö.

Kõik eelmised vallavanemad on püüdnud välja mõelda skeeme, kuidas tagada koolile helge tulevik, kuid ei uus koolimaja ega õpilaskodu abil väljastpoolt valda uute õpilaste toomine ole osutunud imevitsaks. Head õpetajad ja tore õpikeskkond hakkavad rolli mängima alles siis, kui on vallas noori lastega peresid. Sellega ei ole eelmised ega praegused vallajuhid tõesti hakkama saanud.

Vähim, millest alustada, on Nõva inimeste üksmeelne toetus koolile. Praegu on agavõitlus kooli nimel ajanud tülli terve valla ning raske on isegi ette kujutada, et osapooled suudaks leppida ja koos edasi minna. Kuidas kool sellest võita saaks?