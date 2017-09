Endine päästepealik koolijuhiks (6)

Tarmo Õuemaa

Andres Liiv. Foto: Urmas Lauri

Nõva vallavanem Kalle Saar tegi endisele Läänemaa päästepealikule Andres Liivale ettepaneku koolijuhi kohusetäitjaks hakata möödunud nädalal. „Liival on juhikogemus ja kõrgharidus ja see on kõik, mida sel ametikohal nõutakse,” ütles ta. Liiv on direktori kohusetäitja kooliaasta lõpuni.

Eile hommikul läks vastne direktori kohusetäitja õpetajate ette ja oli enne õppenõukogu optimistlik. „Olen paljudes kogukondades käinud ja näinud karjade kaupa inimesi, keda miski ei huvita. Siin võitleb terve kogukond, et kool püsima jääks, lihtsalt on igal seltskonnal sellest oma nägemus. See on suur väärtus,” ütles ta. „Aktiivsus, mis siin on, tuleb ära kasutada. Lihtne näide on Metsküla kool, mis sattus sulgemisohtu, kuid mis tänu kogukonna pingutusele jäi alles. Peab jõudma samasse staadiumisse.”

Liiv ütles, et saab koolile kasulik olla ka uues Lääne-Nigula volikogus, kuhu ei pruugi killustunud Nõva inimesi pääseda.

Pärast õppenõukogu ütles Liiv, et kokkusaamine oli töine ja kõik päevakorrapunktid on läbi arutatud. „Palju oli küsimusi, milline on mu nägemus kooli kohta. Absoluutselt mitte mingisugust negativismi ma ei märganud,” ütles ta.

Nõva kooli hoolekogu liige Risto Kaasik ütles, et ei saa prognoosida, milliseks kujuneb koostöö aastaks ametisse saanud Liivaga. „Meie lootus on töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu Virve Tauts direktoriks ennistada,” ütles ta.

„Kui Andres Liiv saab vallast selle info, mis hoolekogu kogu aeg tahtnud on, siis on tal teod ette näidata. Praegu on sõnad,” lisas ta.