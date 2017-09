Direktori esimene koolipäev

Kaire Reiljan

Palivere kooli uus direktor Karin Rand. Foto Arvo Tarmula

Palivere põhikooli vastsele direktorile Karin Rannale oli tänavune 1. september niisama uus ja põnev, kui oli oma kooliteed alustavale juntsule, sest see oli üle aastate ka tema esimene koolipäev.

Eile kõndisid Palivere kooli seitse esimese klassi last üheksandike käekõrval ülejäänud koolipere ette, kus said kätte oma esimese aabitsa. Pärast aktust läksid kooli noorim ja vanim klass ühiselt torti sööma. „Palivere koolis on tore traditsioon, et 9. klassi õpilased teevad esimesele klassile tordi. See on nii armas, et ma küll ei näe põhjust seda traditsiooni muuta,” ütles kuu aega ametis olnud direktor.

Kogu kooliperega kohtumise kõrval ootas Karin Randa eile ees veel üks tähtis kohtumine – oma klassiga. Rand ütles, et direktoriameti kõrval ta ainetunde andma ei hakka, küll aga võttis juhatada 4. klassi. Oma klassi õpilastega ta enne kooliaasta algust kohtunud ei olnud, kuid loodab nüüd esimese asjana oma klassi õpilastega tuttavaks saada.

Oma kooliaega meenutades ütles Valgas koolis käinud Rand, et temale oli 1. september alati tore päev. „Puhkasin tavaliselt vanemate suvilas, kus teisi lapsi eriti polnud. Nii hakkasin juba augusti keskpaigast kooli kibelema, et klassikaaslastega jälle kokku saada,” rääkis ta.

#Lasteiast kooli

Seni Haapsalu Vikerkaare lasteaia õpetaja ametis olnud Karin Rand asus Palivere kooli direktori kohale 1. augustist. „Ühel hetkel tundsin, et vajan uut väljakutset,” nimetas ta põhjuse, miks soovis lasteaia kooli vastu vahetada. Rand tunnistas, et esimesele Palivere koolile direktori otsimise kuulutusele ta ei reageerinud, kuid kui kuulutus ka teist korda avaldati, võttis südame rindu ja otsustas kandideerida.

Ranna sõnul ta varem Palivere koolist suuremat ei teadnud, kuid kandideerida otsustades püüdis hankida kooli kohta võimalikult palju infot. „Ega ma mütsiga lööma tulnud,” kinnitas ta.

„Kui valituks osutusin, järgnes eufooria ja siis tulin jälle kahe jalaga maapeale tagasi. Tuli hakata tegutsema,” rääkis Rand. Ta tunnistas, et esimest korda direktorina üle kooli läve astudes oli hinges värin, kuid kollektiiviga kohtudes tundis ta sooja vastuvõttu ja toetust.

Esimesed kuu aega on uuel direktoril möödunud töiselt. On tulnud end kurssi viia nii maja puudutavate probleemidega kui ka õppetööga seotud teemade ja projektidega, millega on koolipere liitunud. „Aga eks mul ole veel väga palju teha,” tunnistas Rand esimese koolipäeva eel.

#Toimiv kool

Karin Rand ütles, et Palivere kool on tema hinnangul hästi toimiv kool. Sel õppeaastal on kooliperes 76 õpilast, kellest seitse alustas esimeses klassis. Direktori sõnul teeb talle rõõmu ka see, et koolis on kõik vajalikud õpetajad. Nii nagu direktor nii alustab uue töötajana ka kooli huvijuht. „Kollektiiv on hästi tore ja koostööaldis,” kinnitas Rand.

Vajalikemaist töödest nimetas Rand klassiruumide korrastamist. Selleks õppeaastaks on remonditud poiste tööõpetuse klass ja sinna ka uusi seadmeid hangitud. „See on nii korras, et selle üle võib kohe uhkust tunda,” ütles direktor.

Järk-järgult vajaksid uuendamist teisedki klassiruumid – kus oleks vaja värvi uuendada või põrandad üle vaadata. „Kõik see võtab aega, aga kui sellega järjepidevalt tegelda, küll me jõuame lõpuks ringi peale,” oli Rand optimistlik.

Teiste muudatuste ja uuenduste kohta ütles Rand, et need on veel ootel. Kõigepealt on tema sõnul vaja sisse elada, sest muudatusi ei saa teha ülepeakaela, vaid õigel ajal ja koostöös õpetajatega. Palivere kooli eelmise direktori, kooli algusest peale juhatanud Tõnis Peikeli kohta ütles Rand, et tegemist oli hea ja väärika juhiga. „Ma arvan, et mul on pikk tee käia, et suudaksin olla sama väärikas juht,” ütles Rand.