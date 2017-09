Läänemaal läheb esimesse klassi 244 last

Kaire Reiljan

Noarootsis käib kool juba esmaspäevast. TARMO ÕUEMAA

Kui valdav osa Läänemaa lapsi alustab uut kooliaastat homme, 1. septembril, siis Noarootsis käib õppetöö täie hooga juba selle nädala algusest.

Nii Noarootsi kool kui ka gümnaasium alustasid õppetööd esmaspäeval, 28. augustil. „Me peame valima, kas varem või hiljem,” ütles Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas. Ta põhjendas, et kuna gümnaasiumis ja põhikoolis käivad lapsed ka kaugemalt, siis transpordi ja õpilaskodu tõttu on mõistlik kooli alustada täisnädalaga. „Me ei saa lapsi jooksutada, et reede hommikul kooli ja õhtul jälle koju,” lisas ta.

Läänemaa 22 üldhariduskoolis alustab sel sügisel uut kooliaastat 2820 last, kellest 244 istub koolipinki esimest korda. Neile lisandub 96 Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilast, kes on otsustanud põhikooli lõpetamise järel minna ametitomandama. Läänemaa ühisgümnaasiumis alustab tänavu õppimist 180 noort inimest.

Läinud aasta 1. septembriga võrreldes on Läänemaal üks kool vähem – sellest õppeaastast sulges ukse Vatla põhikool. Nüüd on maakonda jäänud neli algkooli, 13 põhikooli ja viis gümnaasiumi. Omamoodi uus järk algab ka Taebla koolis, sest kevadel lõpetas seal viimane gümnaasiumi lend ja kool jätkab põhikoolina.

Neli Läänemaa kooli alustab uue direktori käe all: Palivere põhikooli juhib endine Vikerkaare lasteaia õpetaja Karin Rand, Noarootsi kooli endine Lääne maavalitsuse töötaja Mare Tereping, Haapsalu Viigi kooli endine Lääne-Nigula valla haridusnõunik Kristi Kivipuur ja viimasena, vaid mõni päev enne kooliaasta algust asus Nõva kooli direktori kohusetäitjaks endine Läänemaa päästepealik Andres Liiv.

Noori õpetajaid, kes äsja kooli lõpetanud ja oma esimesele pedagoogilisele ametikohale asunud, on Läänemaal sel õppeaastal kolm: eripedagoog Johanna Raudkivi Oru koolis, bioloog Kristiina Taits Nõva ja Risti koolis ning töö- ja tehnoloogiaõpetaja Kaarel Padu Lihula gümnaasiumis.