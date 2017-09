Keskerakond avalikustas Haapsalu valimisnimekirja (2)

Tarmo Õuemaa

Malle Õiglas. ARVO TARMULA

Haapsalu linna algkooli direktor Malle Õiglas kandideerib Haapsalu volikokku Keskerakonna nimekirjas.

„Tundus, et selle seltskonnaga saab midagi ära teha,“ ütles Õiglas.

Õiglas ise erakonna liige ei ole ja kaheksa aastat tagasi kandideeris ta volikokku IRLi nimekirjas.

Hingeteemaks nimetas ta kõike haridusega seonduvat. „Võib arvata, et direktorina on algkool mulle lähedane, aga selle vajadus remondi järele ja ruumipuudus on ka linna jaoks haridusvaldkonna suurim kitsaskoht,“ ütles ta.

Keskerakonna ideedest kiitis Malle Õiglas lasteaialaste tasuta lõunat ja Haapsalu põhikooli praegusesse majja noortemaja tegemise plaani. „Koolilastel ju on tasuta söök,“ ütles ta.

„Põhikooli hoonesse kogu linna noorte huvitegevuse kokkutoomine on väga hea mõte. Maja jääb koolina kasutusest kõrvale ju seepärast, et riigile ei sobinud selle suurus. Aga asukoht on sellel väga, linna keskel,“ lisas Õiglas.

Haapsalu linnapea kandidaat on praegune aselinnapea Peeter Vikman. Nimekirja eesotsas on veel riigikogu liige Jaanus Karilaid ja Ridala vallavanem Helen Rammu.

Kandideerivad ka näiteks Haapsalu volikogu esimees Andreas Rahuvarm, perearst Helle Saarsoo, noortekeskuse juhataja Reelika Ender, päästja ja Ridala volikogu liige Janek Hiiemäe, muusikaõpetaja Viive Marleen, lasteaia juhataja Riima Velbre, kirikumees Aare Tamm ja lauatennisetreener Heikki Sool.

Haapsalu Keskerakonna nimekirjas on 27 nime. Viimasena liitus nimekirjaga varasematel valimistel sadu hääli sanud, kuid viimasel ajal poliitikaelust tagasitõmbunud Natalja Koropets.

Keskerakonna valimisnimekiri Haapsalus

1. Peeter Vikman, aselinnapea

2. Jaanus Karilaid, Riigikogu liige

3. Malle Õiglas, Haapsalu algkooli direktor

4. Helen Rammu, Ridala vallavanem

5. Helle Saarsoo, perearst, Haapsalu volikogu liige

6. Reelika Ender, Noortekeskuse juhataja

7. Marvel Alp, majahaldur

8. Janek Hiiemäe, päästja, Ridala volikogu liige

9. Viive Marleen, pärimusmuusika, õpetaja

10. Riima Velbre, lasteaia juhataja

11. Adreas Rahuvarm, Haapsalu volikogu esimees ja ekspordijuht

12. Jana Koel, kutsehariduskeskus, õpetaja

13. Sirli Olgo, Kiideva külavanem

14. Tiit Kirs, geodeet

15. Aare Tamm, kirikutegelane ja endine Ridala volikogu esimeees

16. Vladimir Padama, täiskasvanute gümnaasiumi juht

17. Heikki Sool, lauatennisetreener

18. Margot Maatoa, kohtujurist ja Haeska külaseltsi vedaja

19. Ülo Telgmaa, kunstnik ja poksitreener

20. Veikko Pärnaste, huvijuht

21. Juliana Sommermann, Haapsalu Uksetehas

22. Nelli Naison, kokk

23. Kalle-Kusta Tõnisma, jõuluvana

24. Viljar Paas, põllumees ja Linnahoolduse OÜ töötaja

25. Valeri Larionov, tehnik ja harrastusfotograaf

26. Raul Kuusk, ettevõtja

27. Natalja Koropets