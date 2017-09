Galerii: eile avati pidulikult Sviby uuenenud sadam

Kaire Reiljan

Eile oli Vormsis pidulik päev, sest viis aastat kestnud remondi järel avati uuenenud Sviby sadam.

1,2 miljonit eurot maksnud remondi käigus sai Sviby sadam uue ilme: ehitatud on slipp, parkimisplats, kergliiklustee ja sadam on saanud uue katendi. Lisaks sellele sai Sviby sadam ka sadamahoone.

"Tänane päev on eriline, sest sadamakoonet pole Vormsil kunagi varem olnud," ütles sadamat haldava Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld. Seni on reisijad pidanud parvlaeva oodates aega parajaks tegema kai peal.

Mereküttega köetava sadamahoone esimesel korrusel on ooteruum reisijatele, tualettruumid ja sadama ülevaataja kabinet. Teisel korrusel on saun ja dušširuum, mis on mõeldud külalissadama klientidele.

Vormsi sadama arendamist plaanitud juba 1990. aastate algusest, kuid ümberehitus algas viis aastat tagasi.

Suurem osa Sviby sadama uuendamiseks kulunud rahast on saadud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ja 15 protsenti on Saarte Liinide omaosalus. Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et kalleim osa sadama remondist on olnud see, mis jääb vee ja maa alla ning just see on see, millega ehitajad, ehitusfirma Merko ja Merko Infra, kõige rohkem vaeva nägid.

Vastfeldi sõnul pole Sviby sadam veel kaugeltki valmis, sest uuendamist ootab veel parvlaeva sadama kõrvale jääv külalissadam. "Saarte Liinid lubab, et tegemata see ei jää," ütles Vastfeld.

Foto Arvo Tarmula