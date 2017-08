Seitse kontrollküsimust koolitarbeid ostvale lapsevanemale

Kallimat ostu ei maksa teha uisapäisa, sest tavakauplusel ei ole kohustust korras kaupa tagasi võtta. Foto: Arvo Tarmula

Uus kooliaasta pole enam kaugel. Lapsevanemad teevad sisseoste, et lapsel oleks kooliks kõik vajalik, ent osta ei tasu uisapäisa, sest nii võib sattuda ebameeldivasse seisukorda.

Näiteks osutuvad poest kiirustades ostetud püksid kodus lapsele selga proovides liiga väikseks. Või tundub hiljem, et lapsele järelmaksuga ostetud telefon on liigne kulutus. Või helistab laps oma uue telefoniga tasulistele numbritele ja tekitab suure telefoniarve.





Kas kaupa saab poodi tagastada?

Tavapoes ei kehti 14päevane taganemisõigus, sest ostjal oli enne ostu sooritamist piisavalt võimalusi tootega tutvuda ja sobivust hinnata. Nõnda ei ole tavakauplusel kohustust kaupa tagasi võtta, kui sel pole mõnd viga küljes.

Kuigi seadus ei kohusta, on suured kaubandusketid rakendanud head tava ja lubavad tooteid ringi vahetada. Seega tasub jälgida sellekohaseid silte (need on enamasti kassa juures) või küsida müüjalt täpsemalt järele.

Millal kehtib 14päevane taganemisõigus?

Interneti kaudu ostes saab toote tagastada 14 päeva jooksul, ilma et oleks vaja põhjust esitada. See ei kehti aga iga ostu korral. Näiteks ei saa tagastada kõiki toidukaupu, eritellimusel valmistatud tooteid, perioodikat jm.

Tagastamise võimalus eeldab, et leping on sõlmitud sidevahendi abil ning lepingupoolteks on ettevõtja ja tarbija. Sidevahendi kasutamiseks loetakse veebiostude korral eelkõige telefoni või arvuti kasutamist, st ettevõtja ja tarbija ei ole lepingu sõlmimisel koos samas kohas. Näiteks tellimuse tegemine ettevõtja veebilehel asuva vormi kaudu.

14 päeva jooksul võib taganeda ka lepingust, mis on sõlmitud väljaspool kaupleja äriruume: tänaval, koduesitlusel või kaubanduskeskuse koridoris.

Kas toode on ohutu?

Tarbijal on õigus nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid. Mänguasja ostes tasub jälgida, kas tootel või selle pakendil on kohustuslik CE-märgistus. Kuigi CE-märgis ei ole mõeldud tarbija suunamiseks, on see siiski garantii tootjalt, et mänguasi vastab ELi ohutusnõuetele, need on aga ühed karmimad.

Kindlasti tasub lugeda mänguasja pakendil olevaid soovitusi, hoiatusi ja kasutusjuhendit ning vaadata, kas mänguasi püsib kindlalt koos või kas sellelt ei eraldu väikesi osi, mis võivad väikelastele ohtlikuks osutuda. Mänguasju tasub osta usaldusväärsetest kauplustest ja veebipoodidest. Need kauplused hoolitsevad oma kauba eest ja on enamasti nõus ka mänguasju tagasi võtma.

Petturitest kaupmehed tavaliselt ignoreerivad tervise- ja ohutusnõudeid ning võivad müüa ka võltsitud mänguasju. Kui toote ohutusega tekib probleeme või on selles kahtlusi, tuleb pöörduda kauplusse, kust on mänguasi ostetud.

Mobiiltelefon: kas maksta kohe, järelmaksuga või osamaksetega?

Lapsele mobiiltelefoni soetades tasub uurida mitme kaupleja pakkumusi ja läbi mõelda, mil viisil telefon osta. Kas osta kohe välja, osta järelmaksuga (tarbijakrediidileping, kaasneb intress) või osamaksetega (intress 0%). Tarbijakrediidilepingu ja osamaksetega võib kaasneda tähtajaline kohustus.

Tarbijal on õigus sõlmitud tarbijakrediidilepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest või lepingulise teabe saamisest. Taganemisavaldus tuleb esitada nii krediidiandjale kui ka müüjale, toode tuleb tagastada müüjale.

Telefoni kohesel väljaostmisel või osamaksete puhul kehtib ostjal 14päevane tagastamisõigus, kui leping sõlmitakse sidevahendi abil või väljaspool äriruume. Lepingust taganemise tähtaeg algab seadme kättesaamisest. Seejuures ei või tarbija eset valesti kasutada ega tema väärtust vähendada. Selleks peab eset käsitsema ja kasutama üksnes nii, nagu seda lubatakse teha poes. Tarbijakrediidilepingu korral, mis ei ole sõlmitud sidevahendi abil või väljaspool äriruume, tuleb hüvitada müüjale asja väärtuse vähenemine, kui seadme seisukord on valest kasutamisest halvenenud.

Krediidiandja on kohustatud tarbijale tagastama tasutud osamaksed, kuid ei pea tagastama krediidi kasutamise ajale langevat intressi.





Kuidas vältida suuri telefoniarveid?

Lapsele mobiililepingut vormistades tuleb vanemal anda endale aru, et kui laps teeb liialt suuri telefoniarveid, siis vastutab selle eest lapsevanem. Mobiililepingutesse on küll märgitud krediidilimiit, aga see ei pruugi olla piisav kaitse ootamatult suure arve eest. Krediidilimiit on sideoperaatori kehtestatud piirsumma, mille ületamisel võib sideoperaator teenust piirata, kuid ei ole selleks kohustatud. Limiidi ja telefonikasutuse jälgimine on eelkõige tarbija kohustus.

Kui soovite telefonikulu piirata, tuleb oma sideoperaatorilt uurida, kas ta pakub mõnd selleks sobivat lisateenust, näiteks saldopiirangut, millega saab piirata eritariifsetele numbritele helistamist. Telefonikulu saab kontrollida ka kõnekaardi kasutamisega.





Millised on tootja juhised?

Tehniliselt keerukate toodetega peab kaupleja kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi. Kui ta seda ei tee, tuleb seda ise küsida. Seadus kohustab andma eestikeelse kasutusjuhendi paberkandjal, ent kokkuleppel võib kaupleja selle saata ka e-postiga.

Tootja antud juhiseid tasub järgida ka teiste kaupade ostul. Näiteks on rõivastel ja jalatseil juhised, kuidas neid pesta ja hooldada. Kui särgi sees oleva sildi järgi talub see kuni 30kraadist pesu, siis 60kraadise vee korral võib särk pesus kokku tõmmata või muul moel moonduda. Sellisel juhul on see tarbija eksimus ja pretensiooni esitada ei saa.





Kas kinkekaardiga peab nõustuma?

Toote puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada selle kasutamine ja esitada esimesel võimalusel pretensioon. Seda saab teha hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse esinemisest. Kui toodet parandada ei saa ja uue täpselt samasuguse vastu vahetaha pole võimalik, ei pea ostja nõustuma pakutava kinkekaardiga. Kinkekaardi pakkumine ei ole keelatud, aga seda saab kasutada vaid tarbija nõusolekul. Kui ta ei ole kinkekaardiga nõus, on kaupleja kohustatud toote asendama. Kui asendada pole võimalik, tuleb raha tagasi anda.

Pille Kalda,

tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

Tasub teada, et

– lastele mõeldud reklaamis ei tohi olla pöördumist lapse poole, millega teda otse või kaude kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist, ega tohi õhutada last iseseisvale ostule. Kaudse üleskutsena mõjuvad ka soodsatele hindadele viitamine, reklaamitava toote kogumisele õhutamine või üleskutse nendega mängida;

– tavakauplusel ei ole kohustust kaupa 14 päeva jooksul tagasi osta, kui sel pole defekti;

– 14päevane põhjendust esitamata tagastamine eeldab, et leping on sõlmitud sidevahendi, telefoni või arvuti abil ning lepingupoolteks on ettevõtja ja tarbija; taganeda võib ka lepingust, mis on sõlmitud väljaspool kaupleja äriruume (tänaval, koduesitlusel, kaubanduskeskuse koridoris jm);

– CE-märgistus mänguasja pakendil näitab, et mänguasi vastab Euroopa Liidu ohutusnõuetele;

– kui soovite (praak)toote tagastada, on müüja kohustatud toote asendama. Kui see pole võimalik, tuleb raha tagasi anda. Pakkuda võib ka kinkekaarti, kuid vaid tarbija nõusolekul.

Allikas: tarbijakaitseamet