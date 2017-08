Kanepi võitis kahepäevaseks veninud US Openi avaringi mängu (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kaia Kanepi. Foto tenniseliit

Kaia Kanepi (WTA 418) avaringi mäng katkestati eile teises setis vihma tõttu. Eile lõpetas haapsallane mängu ja võitis selle kindlalt otsustavas setis.

Kanepi vastaseks avaringis oli 37-aastane kogenud itaallane Francesca Schiavone (WTA 75). Esimeses setis, mis kestis vaid 23 minutit, eestlanna geimivõitu kirja ei saanud. Teises setis jõudude vahekord muutus ja Kanepi läks juhtima koguni 4:0. Võitluslikus heitluses suutis Schiavone enda kasuks pöörata kaks järgmist geimi, kuid siis katkestati turniiril mängud vihma tõttu.

Eile jätkunud kohtumises näitas Kanepi üles väga head mängukindlust ja võitis 12st geimist kaheksa. Teise seti võit tuli numbritega 6:4 ja otsustav kindlalt 6:2.

Tabelisse läks Kanepi võit kirja numbritega 0:6, 6;4, 6:2.

Teises ringis kohtub Kanepi belglanna Yanina Wickmayeriga (WTA 129). Wickmayeri kontol on viis WTA turniiri võitu. Varem on Kanepi belglannaga kohtunud koguni kuus korda ja võidud on nad jaganud 3:3. Esimeses ringis alistas Wickmayer ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 30) tulemusega 6:3, 6:1.