Suklese valimisliit HaRi avaldas oma nimekirja (15)

Lemmi Kann, Andrus Karnau, Tarmo Õuemaa

Urmas Sukles. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliit HaRi avalikustas eile oma nimekirja, kuhu kuulub 41 inimest.

Nimekirja esinumber on Sukles, liikmed on tähestiku järjekorras. Nii leiab nimekirja teiselt kohalt muusiku ja muusikaõpetaja Ilona Aasvere. Viimastel valimistel Aasvere volikokku ei kandideerinud, aga asendusliikmena on ta volikokku varem kuulunud.

Nimekirja kümnes number on muusik Antti Kammiste.

Suklese valimisliidu niemkirjast leiab kaks arsti. Perearst ja kirurg Andri Meriloo kandideeris viimati Haapsalu volikokku Reformierakonna nimekirjas 1999. aastal. „Ma tunnen, et võiksin linna asjades just sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas kaasa rääkida,” põhjendas ta tagasitulekut kohalikku poliitikasse.

Nimekirjas on ka Läänemaa haigla peaarst Tõnis Siir. Siir oli Haapsalu volikogu liige 1993-2002. Kolm valimistsüklit jättis Siir vahele. „Aega polnud, tööd oli palju ja ega ausalt öelda keegi ei kutsunud ka,” ütles Siir.

„Tahan sellega avaldada toetust praegusele linnavalitsusele. See, mida ma Haapsalus viimastel aastatel näen, on positiivne,” põhjendas Siir oma tagasitulekut.

Siir ütles, et tahab panustada meditsiiniteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisele. „Minu eesmärk on vaadata olukorda patsientide vaatevinklist ja parendada praegust olukorda nii palju, kui saab. Ma pean silmas koostööd perearstidega, tervisekeskuse arendamist, koduõendust – viia neid inimesele lähemale, ja suurendada nende teenuste kättesaadavust, mida koha peal osutada ei saa,” rääkis Siir.

HaRi 28. ja 29. kohal on isa ja poeg Sulev ja Siim Saareväli. Nende ees 27. kohal linnaametnik Madis Raudsepp.

Nimekirjas on ka Rajaleidja Läänemaa keskuse juht Tiina Kütt. 2013. aasta IRLi nimekirjast on üle tulnud Haapsalu volikogu liige Tiit Moor ja Haapsalu Metalli ostujuht Arne Buht.

Põhiosas toetub HaRi nimekiri 2013. aasta Reformierakonna valimisnimekirjale. Sinna kuuluvad praegused linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed Lauri Väli, Alo Lõps, Mati Seppi, Riho Lepp, Kalju Aigro ja Ülo Kalm. Samuti aselinnapea Kaja Rootare.

“Nimekiri on tugev ja läheb võitma!” ütles Sukles.

Valimisliit HaRi

1. Urmas Sukles

2. Ilona Aasvere

3. Kalju Aigro

4. Ants Ale

5. Arne Buht

6. Mati Hunt

7. Aleksander Joonasing

8. Toomas Kallemets

9. Ülo Kalm

10. Antti Kammiste

11. Lea Kiis

12. Kalle Kruusma

13. Tiina Kütt

14. Andres Laidre

15. Elerin Lees

16. Riho Lepp

17. Harry Lindemann

18. Alo Lõps

19. Eva Makienko

20. Andri Meriloo

21 Tiit Moor

22. Andrei Mändla

23. Ly Märss

24. Tõnu Parbus

25. Terje Parra

26. Kaja Rootare

27. Madis Raudsepp

28. Sulev Saareväli

29 Siim Saareväli

30. Kaido Sasse

31. Mati Seppi

32. Rene Serg

33. Tõnis Siir

34. Karin Zahharov

35. Anu Tamme

36. Virge Tiik

37. Eleri Tänav

38. Riho Varik

39. Jaak Veskimägi

40. Lauri Väli

41. Jari Wickström