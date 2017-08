Juho Kalberg: meie lapsed rasvuvad (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Kodanikuaktivist Juho Kalberg. ARHIIV

Me lapsed on rasvunud ja jama on majas, kirjutab Juho Kalberg Telliskivi seltsist. Alustada tuleks laste jala käima saamisest.

„Ligi kolmveerand 7-13aastastest noortest ei liigu koolipäeva jooksul piisavalt,” selgub hiljuti Tartu ülikoolis kaitstud uurimistööst.

„Ülekaalulisus ja rasvumine noorte seas on muutunud üha tõsisemaks probleemiks, ülekaalu peamised põhjustajad on vähene kehaline aktiivsus ja tasakaalustamata toitumine,” leiab Tervise Arengu Instituut.

Põhjus on selles, et me ei lase enam lastel oma loomulikke asju loomulikul moel ajada, kirjutab Kalberg ERRi portaalis. Me „taksotame” nad kooli, koolist trenni ja trennist koju. Omal jalal liikuv laps muutub vähemuseks. Ühistransport põlatakse vanemate poolt ära, jala ei julgeta last tänavale lasta ja jalgratas tundub olevat enesetapuvahend. Lastele ei usaldata enam jõukohaste liikumisotsuste tegemist.

Kalberg kirjutab, et asulates tuleb seada esikohale jalakäija. Mitte nii, nagu on kirjas arengukavades, vaid päriselt. Päriselt tähendab seda, et vanemad julgevad lapsi omapäi liikuma lubada, kartmata, et maimud pannkookideks sõidetakse.

