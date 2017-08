IRL-i Tartu linnapeakandidaat on Aivar Riisalu

BNS

Arhiivifoto tehti ajal, mil Aivar Riisalu kuulus Keskerakonda ja valimistus Lääne-Eestis kandideerima riigikokku. ARVO TARMULA

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tartu linnapeakandidaat on ettevõtja Aivar Riisalu.

IRL-i Tartu osakonna juht Peeter Laurson ütles, et Riisalu on ettevõtlik, kogemusega ja haritud inimene ning tal on ideid Tartu linna arendamiseks, edastas IRL-i pressiesindaja. „Tartu patrioodina tahab ta, et linnas oleks asjad paremini korraldatud ning siin pakutaks alates lasteaiast maailmatasemel haridust. Lisaks tuleb saada korda linnaliiklus ja vähendada tasulise parkimise ala,“ lisas Laurson.

Riisalu sõnul on ta elult saanud pea kõik soovitu ning seetõttu on nüüd aeg ühiskonnale tagasi anda. „Minu soov on, et Tartu oleks võimaluste linn kõigile. Siin on vaja omakasupüüdmatut lähenemist linnajuhtimisele, sellest on viimasel ajal puudu jäänud,“ ütles Riisalu.

Riisalu on Tartu linnavolikogu liige.

Riisalu oli aastatel 1993-1996 Eesti Maarahva Ühenduse liige ning aastatel 1996-2014 kuulus ta Keskerakonda. Aastal 2014 astus Riisalu Keskerakonnast välja ning liitus IRL-iga.