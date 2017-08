Innokas kolib uutesse ruumidesse Uuemõisa autoteeninduses

Jarita Maarja Rintamäki

Innoka robootikapoisid. ARVO TARMULA

Innovatsioonikeskus Innokas kolis uutesse ja suurematesse ruumidesse.

Innoka uueks koduks on ärihoone teine korrus Uuemõisas, esimese korruse naabriks on autosalong Tradilo. Innoka juht ja asutaja Angela Leppik ütles, et uued ruumid on eelmistega võrreldes avaramad, suurte akendega ja valgusküllased. Varem asus Innokas Haapsalu linnavalitsuse soklikorrusel.

„Omavalitsuste ühinemisel ei mahu me enam sinna majja ära,” nimetas Leppik kolimise ühe põhjuse. „Tegelikult me otsisime juba niikuinii endale uut kohta.”

Rohkem võimalusi Innovatsioonikeskusel oli vaja vähemalt 300 ruutmeetri suurust tegevuspinda, kuid Haapsalu linnas nii suurt ruumi ei leidunud. Uuemõisa autoteeninduse (Tallinna mnt 71) ülemine korrus oli Leppiku sõnul ainus sobiv koht, mis neil õnnestus leida. Kuigi kolimisel tuli loobuda mugavast asukohast otse Haapsalu südalinnas, on ta uute ruumidega rahul. „Uuemõisas polegi lastele eriti tehnoloogiaalast tegevust,” loodab Leppik varasemast rohkem kaasata ka linnast kaugemal elavaid lapsi.

Avar pind annab Innokale võimaluse alustada uusi huviringe ja tegevust, milleks varem ruumi ei jätkunud. „Juurde tulevad autoehitus, jootmine, inseneeria, puidutöötehnoloogia ja miniteaduskool,” loetles Leppik.

Teaduskooli tarbeks loodi eraldi õppeklass, kus saavad lapsed segamatult süvaõppele keskenduda. „Hakkame tegema praktilisi katseid, teeme ise näiteks reaktiivauto ja vulkaanilambi.” Unistused teostuvad Leppik kinnitab, et alles jäävad ka kõik vanad tegevused – robootika, programmeerimine, 3D printimine ja modelleerimine. Õpilasfirmadele lisandub algkoolilaste mini-minifirmade programm. „Me oleme juba ammu mõelnud, et võiks seda võimalust ka väikestele lastele pakkuda,” ütles Leppik.

Leppik peab vajalikuks ka lapsevanemate kaasamist Innoka töösse. Samuti soovib ta julgustada tüdrukuid tehnoloogiaalastest huviringidest osa võtma. „Tüdrukud on väga nutikad ja võiksid julgesti tulla. Kõik on teretulnud.” Praegu on Innokas kolmveerand õpilastest poisid. Innokas avab uksed 4. septembril, keskusse saab hoone küljel asuvast trepist.