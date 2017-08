Haapsalus tuleb tasuta raamatute laat

Andrus Karnau

Raamatukogu. URMAS LAURI

Haapsalu raamatukogu korraldab nostalgiapäevade ajal ületuleval nädalavahetusel kultuurimaja ees tasuta raamatute laada, teatas Läänemaa keskraamatukogu spetsialist Liina Valdre.

"Tasuta raamatute laat on suurepärane võimalus endale koju uusi ja põnevaid raamatuid leida ning seda täiesti tasuta. Kui aga kodus on raamatuid, mis on jäänud niisama riiulisse tolmu koguma, siis nüüd on taas võimalus nad raamatukokku tuua," märkis Valdre.

Enne laata on raamatuid võimalik tuua Haapsalu raamatukogu kodulaenutusse (Posti 3). Kes raamatukokku raamatuid tooma ei jõua, siis võib neid tuua ka otse laadale, mis toimub 9. septembril kultuurikeskuse ees kell 11-15. Laadale võib tuua nii eesti- kui ka võõrkeelseid raamatuid. Peaasi, et nad oleksid hästi hoitud ja puhtad.