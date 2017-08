Ringkonnakohus mõistis Ingvar Orro narkokuriteos süüdi

Kaire Reiljan

Tallinna ringkonnakohus tühistas kolmapäeval Pärnu maakohtu õigeksmõistva otsuse Ingvar Orro narkoärisüüdistuses ja karistas Orrot narkoäri eest tingimisi vangistusega.

Ringkonnakohus mõistis Orrole narkootilise aine suures koguses käitlemise eest karistuseks ühe aasta pikkuse vangistuse nelja-aastase katseajaga.

Orrot süüdistati selles, et 2014. aasta aprillis käis ta juba varem süüdi mõistetud Mikk-Sander Lauberti elukohas Haapsalus, kust võttis edasiandmiseks ja müümiseks suures koguses narkootilist ainet mefedrooni. Süüdistuse kohaselt oli tegemist umbes kümne grammi narkootilise ainega.

Süü tõestamiseks oli kohtule esitatud pealt kuulatud narkojõugu telefonikõnesid, kus kõlas ka Zorroks hüütud Orro nimi. Lauberti ja Orro vahelistes telefonikõnedest jookseb korduvalt läbi raha teema.

Maakohtus rääkis Orro, et käis küll Lauberti korteris, kuid ei võtnud sealt mefedrooni, vaid laenas raha, ning narkoäris ta end süüdi ei tunnistanud.

Pärnu maakohus tegi kohtuasjas otsuse juunis, mõistis Ingvar Orro narkokuriteos õigeks. Kohtunik Piia Jaaksoo põhjendas õigeksmõistvat otsust sellega, et kohtus leidis tõestamist küll Orro käik Lauberti korterisse, kuid mitte narkootilise aine võtmine. „Kohtule esitatud tõendid näitavad, et Orrol oli võimalus talle süüks arvatav kuritegu toime panna, kuid kas ta seda ka tegi, ei ole kohtule esitatud tõendite pinnalt võimalik tuvastada,” seisis kohtuotsuses.

Erinevalt kohtualuse kaitsjast Margus Viirast, kes leidis, et kaudsete tõendite põhjal polegi võimalik inimest süüdi mõista, ei jäänud prokurör Indrek Kalda õigeksmõistva otsusega rahule ja esitas apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtusse. Kalda leidis, et kohtuotsuses pole Orro õigeksmõistmist küllaldaselt põhjendatud ning et maakohus on tõendeid ebaõigesti hinnanud.

Tallinna ringkonnakohtu kolleegium põhjendab oma süüdimõistvat otsust sellega, et Eesti kriminaalmenetluses kehtib tõendite vaba hindamise põhimõte: kuna ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu, on eriti tähtis hinnata tõendeid nende kogumis. Ringkonnakohus leidis, et maakohus pole seda teinud ja on seetõttu jõudnud valele järeldusele. Seetõttu tühistas ringkonnakohus Pärnu maakohtu õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse karistada Orrot tingimisi vangistusega.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud ja pooltel on võimalik 30 päeva jooksul esitada kassatsioonkaebus riigikohtule.