Politseinikku süüdistatakse valeotsuse tegemises (6)

Tarmo Õuemaa

Marite Oidjärve (paremal) kaitsja Anu Vilt (vasakul) leiab, et tegemist on imeliku süüdistusega. Foto: Arvo Tarmula

Möödunud kolmapäeval algas Haapsalus kohtuprotsess Haapsalu politseis töötanud Marite Oidjärve üle, keda prokurör süüdistab meelega vale süüdimõistva otsuse tegemises.

Praegu Lõuna politseiprefektuuris töötavat Oidjärve süüdistab prokurör Indrek Kalda selles, et ta tegi 2016. aasta 14. veebruaril kiirmenetluse korras väärteos teadlikult vale otsuse, mõistes Ukraina kodanikule Oleg Danilenkole 60 eurot trahvi selle eest, nagu oleks Danilenko lõhkunud jalaga lüües Lemon Lounge’is peegli. Danilenko ise oli aga korduvalt öelnud, et ei mäleta peegli lõhkumist, ning tunnistajad ja tõendid kinnitasid, et mees kukkus peegli katki, mitte ei lõhkunud seda.

„Kiirmenetlusega saab otsuse teha ainult siis, kui asjaolud on selged, aga kõnealusel juhul need ju ei olnud. Järelikult poleks tohtinud otsust teha,” ütles Kalda.

Oidjärv end süüdi ei tunnistanud. Advokaat Anu Vilt leidis, et prokuratuuril pole ühtegi tõendit, et Oidjärv tegi meelega vale otsuse.

„Mida rohkem ma sellesse juhtumisse süüvin, seda segasemaks on läinud mulle kui kaitsjale, kuidas selline kriminaalasi üldse tekkida saab,” ütles advokaat.

Veider lugu

Juhtunust on möödas poolteist aastat ja vahepeal on peegli lõhkunud Danilenko siitilmast lahkunud. Et väidetavat valeotsust hakati uurima mitu kuud pärast mehe surma, on kaitsja hinnangul veelgi imelikum.

„Oleg Danilenko pöördus politsei poole, sest tal oli Lemon Lounge’is väidetavalt kaduma läinud suur summa raha. Mingil imelikul põhjusel on varguse uurimine aastal 2017 moondunud peegli lõhkumise asjas tehtud ebaseadusliku otsuse kohtuasjaks,” ütles Vilt. „Sellise tõendikoguga süüdistust ei ole ma ammu näinud.”

Kohtus andsid tunnistusi nii 14. veebruari varahommikul Lemon Lounge’is tööl olnud baaridaamid kui ka kohapeale kutsutud politseipatrulli politseinikud. Baaris tööl olnud Britta Põldäär rääkis, et kuigi ta ise peegli purunemist ei näinud, ütlesid kolleegid talle kohe, et mees kukkus ega lõhkunud peeglit meelega. Purjus Danilenko oli nõus lõhutud peegli eest kohe andma 1000 eurot, kuid sellega ei olnud Põldäär nõus, sest ei teadnud peegli hinda. Kuna ta vene keelt kõnelevalt mehelt kontaktandmeid ei saanud, et asi hiljem ära klaarida, kutsus ta politsei ja teavitas Lemon Lounge’i pidajat Rutt Holmi.

Danilenko andis enne oma surma tunnistuse, milles ütles, et läks eesti soost tuttava mehega Lemon Lounge’i, seisis leti ääres ja tundis, et on väsinud. Kui ta lahkuma hakkas, siis keegi tõukas teda. Ta kukkus ja lõi pea ära. Peeglit ta ei mäletanud.

Küllike Sinisalu oli esimeses politseipatrullis, mis sündmuskohale jõudis. Politseile selgitati, et kaklust ei olnud, oli lihtsalt joobes kukkumine. „Leidsime, et kuna ta oli väga purjus ja tal oli kaasas palju raha, oleks ta olnud kerge saak, ja otsustasime ta tema enda huvides politseisse viia,” rääkis Sinisalu.

Tõendeid pole

Tol ööl tööl olnud politsei välijuht Indrek Pall ütles kohtus, et sai aru, et mees oli kukkunud peeglisse joobe tõttu. „Mil moel, seda ei olnud täpsustatud. Andsin vahetuse üle Marite Oidjärvele. Selgitasin olukorda. Kas ütlesin, et mees lõhkus peegli, ei mäleta,” rääkis Pall.

Patrullteenistuses töötanud Marite Oidjärv ütles, et asendas 14. veebruari päevases vahetuses välijuhti, sest Haapsalu politseijaoskonnas oli välijuhtidest puudus. Politseis töötab ta 2005. aastast.

„Pall ütles, et vestles baariomanikuga ja kui tuleb avaldus, saab selle lõpetada kiirmenetlusega,” meenutas Oidjärv. Ta jäi avaldust ootama. Kui see tuli, oli seal kirjas, et kahtlusalune lõi peegli katki jalaga. „Eeldasin, et omanikud on selle kindlaks teinud. Pealegi ütles välijuht, et kui tuleb avaldus, saab teha kiirotsuse,” rääkis Oidjärv. '

Edasi toimus Kalda ja Oidjärve vahel järgmine dialoog:

Kalda: „Pidite ju teadma, et avaldus politseile väärteomenetluse alustamiseks ei ole tõend. Miks te seda arvestasite?”

Oidjärv: „On mingil määral tõend, kaudne tõend.”

Kalda: „See on kahjuavaldus. Danilenko pole kordagi tunnistanud, et ta lõi peegli katki.”

Oidjärv: „Avalduses oli, et lõhkus.”

Kalda: „Avaldus tuleb tõendada, teil pole see tõendatud.”

Oidjärv: „Minu siseveendumus ütles, et ta on süüdi. Indrek Pall ütles, et kui tuleb avaldus, vormista kirimenetlus ära. Danilenko oli nõus, kirjutas alla.”

Kalda: „Ta oli nõus kiirmenetluse läbiviimisega. Ta ei ole rääkinud jalaga löömisest. Seepärast ma ei saagi aru, kuidas te saite süüdimõistva otsuse teha.”

Oidjärv: „Ma ei tunne end süüdi. Mul oli info, et ta lõi. Sellise info pealt tehakse politseis päevast päeva kiirmenetluse korras otsuseid.”

Kalda: „Kas teil oli info või tõendid?”

Oidjärv: „Avaldus on kaudne tõend. Ma eeldasin, et see on tõene. Mul ei tuleks pähegi teha avaldust, kui selle info ei oleks tõene.”

Oidjärv kostis kohtunik Piia Jaaksoo küsimusele vastuseks, et ei kuulanud Danilenkot üle. „Mul polnud põhjust kahelda Indrek Palli infos.”

„Kõik otsused eeldavad tõendeid. Mis tõend on eelmise vahetuse ülema info? Seda pole ju kuidagi vormistatud. Mis tõendite pealt siis te otsuse tegite?” nõudis Jaaksoo. Oidjärv vaikis.

Istung jätkub tuleval nädalal kohtuvaidlusega.